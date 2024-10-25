Unternehmensprofil

Die Geschäftstätigkeit der 123fahrschule SE (zuvor Livonia SE) umfasst den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen. Dabei liegt der Fokus auf dem Aus- und Weiterbildungssektor und hier insbesondere auf den Betrieb und die Verwaltung von Fahrschulen. Die Gesellschaft ist Mitte Dezember 2020 durch Handelsregistereintrag aus der Livonia SE hervorgegangen, deren Hauptversammlung vom 27. Oktober 2020 eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen der 123fahrschule Holding GmbH um 1.014.480 Euro beschlossen hatte.

Offizielle Webseite: https://www.123fahrschule.de