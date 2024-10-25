123Fahrschule SE
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WKN A2P4HL
ISIN DE000A2P4HL9
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu 123Fahrschule SE
dpa-AFX News zu 123Fahrschule SE
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EQS-News: 123fahrschule SE: Solides erstes Halbjahr 2026 - Kerngeschäft entwickelt sich positiv; FahrerWerk expandiert mit erstem Kooperationspartner (deutsch)
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EQS-News: 123fahrschule SE: Fahrschulreform nimmt erste Hürde im Bundesrat - Kernelemente für 123fahrschule gesichert (deutsch)
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EQS-News: 123fahrschule SE stellt mögliche Auswirkungen der geplanten Fahrschulreform auf die Geschäftsentwicklung vor (deutsch)
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EQS-News: 123fahrschule SE: Ordentliche Hauptversammlung 2026 bestätigt Strategie des Vorstands mit großer Mehrheit (deutsch)
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EQS-News: 123fahrschule SE: Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf zur Führerscheinreform. Stärkung aller drei Konzerngesellschaften und Dreistufige Expansionsstrategie geplant (deutsch)
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EQS-News: 123fahrschule SE: Referentenentwürfe zur Fahrschulreform veröffentlicht - Geschäftsmodell der 123fahrschule SE soll zum gesetzlichen Standard werden (deutsch)
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EQS-News: 123fahrschule SE: Robustes erstes Quartal 2026 trotz herausforderndem Marktumfeld - Strategische Investitionen sichern Wachstumsperspektiven - Wechsel im Aufsichtsrat (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2026e
|2025e
|2024
|2023
|2022
|Umsatz (Mio)
|29,35
|26,05
|24,87
|21,51
|17,89
|Nettogewinn (Mio)
|-2,05
|-2,30
|-7,03
|-3,91
|-4,38
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|-1,26
|-0,80
|-1,40
|Dividende/Aktie
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|Rendite (%)
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|KGV
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|KUV
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|0,54
|0,54
|0,94
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Geschäftstätigkeit der 123fahrschule SE (zuvor Livonia SE) umfasst den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen. Dabei liegt der Fokus auf dem Aus- und Weiterbildungssektor und hier insbesondere auf den Betrieb und die Verwaltung von Fahrschulen. Die Gesellschaft ist Mitte Dezember 2020 durch Handelsregistereintrag aus der Livonia SE hervorgegangen, deren Hauptversammlung vom 27. Oktober 2020 eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen der 123fahrschule Holding GmbH um 1.014.480 Euro beschlossen hatte.
Offizielle Webseite: https://www.123fahrschule.de