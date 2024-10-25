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123Fahrschule SE

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WKN A2P4HL
ISIN DE000A2P4HL9
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 29,35 26,05 24,87 21,51 17,89
    Nettogewinn (Mio) -2,05 -2,30 -7,03 -3,91 -4,38
    Gewinn/Aktie - - -1,26 -0,80 -1,40
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV - - 0,54 0,54 0,94

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Geschäftstätigkeit der 123fahrschule SE (zuvor Livonia SE) umfasst den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen. Dabei liegt der Fokus auf dem Aus- und Weiterbildungssektor und hier insbesondere auf den Betrieb und die Verwaltung von Fahrschulen. Die Gesellschaft ist Mitte Dezember 2020 durch Handelsregistereintrag aus der Livonia SE hervorgegangen, deren Hauptversammlung vom 27. Oktober 2020 eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen der 123fahrschule Holding GmbH um 1.014.480 Euro beschlossen hatte.

    Offizielle Webseite: https://www.123fahrschule.de

    Aktionärsverteilung