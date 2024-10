Laut Analysten steckt in dieser ungewöhnlichen Auto-Aktie noch ein Upside von über 100 Prozent. Aber warum könnte sich das Papier mittelfristig verdoppeln und sollten Anleger jetzt noch zuschlagen?



Bei deutschen Auto-Aktien dürften viele Anleger zunächst an große Marken wie Mercedes-Benz oder Volkswagen denken. Auch Reifenhersteller wie Continental gehören zum erweiterten Kreis der Branche. Ein anderer Nebenwert hat dagegen überhaupt nichts mit der eigentlichen Produktion der Fahrzeuge zu tun. Autos spielen für das Unternehmen aber dennoch eine elementare Rolle.



Aktie von 123fahrschule auf Wachstumskurs

123fahrschule dürfte nicht jedem ein Begriff sein, das Unternehmen betreibt aber die größte überregionale Fahrschule in Deutschland und deckt damit die Fahrschulausbildung, die Ausbildung von Fahrlehrern und die Produktion von Fahrsimulatoren. An der Börse läuft der Nebenwert noch unter dem Radar, konnte zuletzt aber mit Kurssprüngen beeindrucken. Seit Ende September schoss der Wert so von 2,30 auf über drei Euro nach oben. Momentan notiert die Aktie bei 3,52 Euro und legte allein in den letzten zwei Tagen um etwa elf Prozent zu.



Die Wachstumsschübe kommen dabei nicht von ungefähr. 123fahrschule profitiert massiv von der vom Bundesverkehrsministerium (BMDV) angetriebenen Novellierung der Fahrausbildung. Dabei geht es vor allem um die Digitalisierung der Ausbildung und den Einsatz der Fahrsimulatoren, die die Margen von 123fahrschule kräftig anschieben dürften. Zudem würde sehr wahrscheinlich ebenso der Marktanteil wachsen, da kleinere und lokale Wettbewerber nicht mit Simulatoren arbeiten können. Schon für das Jahr 2026 erwarten die Analysten von NuWays daher erstmals zweistellige EBITDA-Margen, und dass die Erlöse von 22,7 Millionen Euro in diesem Jahr um 50 Prozent auf 33,4 Millionen Euro im Jahr 2026 zulegen können.



Verdoppelt sich die Aktie von 123fahrschule bald?

Für die Aktie würden diese Werte mittelfristig eine echte Kursexplosion bedeuten. Die Experten von NuWays gehen bei der 123fahrschule-Aktie derzeit von einem fairen Wert von 7,20 Euro aus. Das wäre ein Upside von über 100% - obwohl solche Nebenwerte natürlich auch größeren Schwankungen ausgesetzt sind. Platzhirsche wie Volkswagen dürften von solchen Prognosen dennoch träumen.

