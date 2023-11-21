Unternehmensprofil

Die A2A S.p.A. ist ein führendes italienisches Umwelt-Service Unternehmen. Der Konzern ist in der gesamten Wertschöpfungskette der Energie präsent, von der Erzeugung über den Vertrieb von Strom und Gas über Dienstleistungen bis hin zu Lösungen für die E-Mobilität. Der Bereich Smart Infrastructures steht für die Versorgung mit Strom und Gas, Trinkwasser sowie Wärme für die Fernheizung. Die Verteilung erfolgt über unternehmenseigene Netze. Des Weiteren stellt die Gruppe Kreislauflösungen zur Verfügung, von der Stadtreinigung über die integrierte Abfallbewirtschaftung bis hin zur Rückgewinnung von Material und Energie. Das Unternehmen ging 2008 aus der Fusion zwischen AEM SpA Milan und ASM SpA Brescia sowie durch den Ankauf der Firmen Amsa und Ecodeco hervor.

Offizielle Webseite: https://www.a2a.eu