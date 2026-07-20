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Adidas

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WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 28,80 27,15 24,81 23,68 21,43
    Nettogewinn (Mrd) 1,88 1,60 1,39 0,83 -0,01
    Gewinn/Aktie 11,66 9,40 7,51 4,28 -0,42
    Dividende/Aktie 4,44 3,67 2,08 2,00 0,70
    Rendite (%) 2,85 2,31 1,23 0,84 0,38
    KGV 13,55 16,99 22,55 55,47 -
    KUV 0,91 1,01 1,22 1,79 1,54

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die adidas AG ist einer der weltweit größten Anbieter von Produkten rund um den Sport. Das Angebotsspektrum umfasst mehrere Marken. adidas selbst wird als führende Marke in der Sportartikelbranche mit einer ausgezeichneten Positionierung bei Sportschuhen, -bekleidung und -zubehör bezeichnet. Die einzelnen Produkte verbinden den Angaben zufolge innovative Technik und modernes Design. Sein operatives Geschäft untergliedert der Konzern in die berichtspflichtigen Segmente "Europa", "Nordamerika" (mit den beiden Geschäftsfeldern Nordamerika adidas und Nordamerika Reebok), "Asien-Pazifik", "Russland/GUS", "Lateinamerika", "Emerging Markets", "adidas Golf" (Golfprodukte), "Runtastic" (digitale Gesundheit und Fitness) und "Andere Zentral Geführte Marken" (vor allem die Marke Y-3). Jedes Segment umfasst alle Einzel-, Groß- und E-Commerce-Aktivitäten für die Marken Reebok und adidas.

    Offizielle Webseite: https://www.adidas-group.com

    Aktionärsverteilung