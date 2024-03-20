Unternehmensprofil

Adyen beschreibt sich selbst als ein Technologieunternehmen, das Zahlungen für Händler neu definiert. Nach eigenen Angaben hat die Gesellschaft eine effiziente einheitliche Plattform aufgebaut, welche die Akzeptanz und Verarbeitung von Karten und lokalen Zahlungen weltweit über die Online-, Mobil- und POS-Kanäle ihrer Händler ermöglicht. Die Technologie des Unternehmens beseitigt Reibungsverluste für Käufer und Händler und vereinfacht die globale Verwaltung von Zahlungen über Vertriebskanäle und Regionen hinweg. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com.

Offizielle Webseite: https://www.adyen.com