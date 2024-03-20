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Adyen

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WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,46 2,86 2,65 2,23 1,86
    Nettogewinn (Mrd) 1,48 1,20 1,06 0,93 0,70
    Gewinn/Aktie 46,33 38,11 33,72 29,69 22,52
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 18,83 23,01 40,78 48,40 51,80
    KUV 8,05 9,70 16,35 20,32 19,42

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Adyen beschreibt sich selbst als ein Technologieunternehmen, das Zahlungen für Händler neu definiert. Nach eigenen Angaben hat die Gesellschaft eine effiziente einheitliche Plattform aufgebaut, welche die Akzeptanz und Verarbeitung von Karten und lokalen Zahlungen weltweit über die Online-, Mobil- und POS-Kanäle ihrer Händler ermöglicht. Die Technologie des Unternehmens beseitigt Reibungsverluste für Käufer und Händler und vereinfacht die globale Verwaltung von Zahlungen über Vertriebskanäle und Regionen hinweg. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com.

    Offizielle Webseite: https://www.adyen.com

    Aktionärsverteilung