Wir suchen oft die günstigsten und besten Aktien zum Kaufen raus. Doch was ist eigentlich mit den teuren und unattraktiven Aktien, die Anleger mal aussortieren sollten? Finger weg von diesen 7 Blue Chip-Aktien!

Blue Chip-Aktien gelten als große Dickschiffe an der Börse, mit denen man wenig falsch machen kann. Doch auch diese großen Tanker bekommen mal Schlagseite, verdienen nicht so viel Geld wie gewohnt und weisen dann eine schlechte Bewertung auf. Deswegen haben wir den Dow Jones und den Euro Stoxx 50 überprüft und haben sieben Aktien gefunden, die Anleger besser verkaufen sollten:

Diese Blue Chip-Aktien sollten Anleger verkaufen

Aktie KGV KBV KUV Salesforce 763 2,45 4,75 Nike 36 12,99 4,09 Visa 33,3 12,62 14,44 Adyen 73,1 19,16 5,41 Hermes 58,2 16,51 16,59 ASML 42,5 30,3 12,01

Aktien mit hohem KGV im Dow Jones und Euro Stoxx 50

Bei allen diesen Aktien fällt auf, dass das KGV sehr hoch ist. Dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis gibt ja an, wie viele Jahresgewinne es braucht, um den Kurs zu verdienen und damit auch zu rechtfertigen. Grundsätzlich gelten Werte von unter 10 als günstig, von zwischen 10 und 20 als normal und von über 20 als teuer. Ein hohes KGV könnte noch mit einem attraktiven Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und einem guten Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) ausgeglichen werden. So weist zwar Walt Disney auch ein hohes KGV von 39,5 auf, kann es mit einem KBV von 1,81 und einem KUV von 2,12 aber noch wettmachen.

Beim KBV gilt: Alles unter 1 ist günstig. Und beim KUV gibt es keine klassische Großenordnung was gut ist. Je niedriger, desto besser und anders herum.

Es fällt also auf: Salesforce, der Zahlungsanbieter Adyen und der Luxuskonzern Hermes haben sehr, sehr hohe KGVs und laden aktuell nicht zum Investieren ein.

Die Blue Chip-Aktien von ASML, Nike und Visa haben allesamt KGV von deutlich über 30 und gelten ebenfalls als ziemlich teuer. Zudem sind durchweg alle KBVs sehr hoch. Anleger sollten von diesen Aktien aktuell eher die Finger lassen und nicht neu ein steigen. Befinden sich diese Werte im Depot kommt es auf Ihre indivuelle Anlageentscheidung und den Anlagehorizont an: Möchte man diese Aktie auch die nächsten Jahren halten, so dürfte ein Verkauf nicht nötig sein. Ist der Anlagehorizont hingegen kürzer und/oder gab es bereits gute Gewinne mit dem Papier, so sollte man sich lieber von der Aktie trennen, bis wieder bessere Zeiten anbrechen.

Übrigens: Diese Aktien haben gleichzeitig eine hohe Dividende und ein niedriges KGV.