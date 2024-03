Die UBS hat wieder ihre berühmte Convitcion Buy-Liste erstellt. Darunter fallen auch die Aktien von BASF, SAP, ING oder Stellantis. Was die UBS jetzt rät und welche Aktien es noch auf die Liste geschafft haben.

Insgesamt sind es 31 Namen. Auf der Liste für Europa-Aktien, die Anleger aktuell kaufen sollen, packte die UBS: Adyen, Anglo American, BASF, Beazley PLC, BP, Richemont, ConvaTec Group, CRH, Danone, Deutsche Börse, DSV, eadyJet, GSK, Heineken, Imperial Brands, Inditex, Infineon, ING, Intertek Group, Just Eat, Orsted, Publicis, Rolls-Royce, SAP, Schindler, Shurgard Self Storage, Sika, Stellantis, Stora Enso, Telenor, Tesco, Whitbread.

Doch da man von dieser schieren Menge ja fast erschlagen wird, haben wir uns vier verheißungsvolle Aktien herausgepickt:

ING und Stellanits - Lohnen sich die Aktien?

Zur holländischen Bank ING schreiben die Experten der Schweizer Bank UBS: "Wir sehen ING auf dem richtigen Weg, im aktuellen Geschäftsplan (2022-25) die beste Rentabilität seit der globalen Finanzkrise zu erzielen, unterstützt durch steigende Zinssätze und eine erstklassige Kapitalrendite. Aus unserer Sicht spiegeln die Aktien weder die erwartete Rentabilität noch das Kapitalrenditepotenzial wider. Wir bleiben bei unsere Kauf-Empfehlung." Dabei sehen die Analysten der UBS im Basis-Szenario ein Potenzial von 21 Prozent bis 16,30 Euro und im besten Fall 41 Prozent bis 19,00 Euro. Auch im Chart sieht die ING-Aktie gut aus, sodass Anleger bei der ING-Aktie einsteigen können.



Und auch beim europäischen Autobauer Stellantis sehen die Analysten Potenzial. So schreiben die Schweizer: "Trotz unserer vorsichtigen Einschätzung der branchenweiten Preisgestaltung in Europa und Nordamerika stufen wir Stellantis mit „Kaufen“ ein, weil wir der Meinung sind, dass das Unternehmen aus einer Position der Stärke agiert und die richtigen Kriterien erfüllt: Eine geschäftige, antriebsflexible Markteinführungspipeline, disziplinierte Investitionen, siehe oben durchschnittliche Kostendisziplin und ein starker Fokus auf die Rendite der Aktionäre." Im Basis-Szenario kann die Stellantis-Aktie laut Meinung der UBS noch 4 Prozent bis auf 26,00 Euro steigen. Im optimistischen Szenario geht es um 27 Prozent bis auf 32,00 Euro nach oben. Auch im Chart sieht bei der Stellantis-Aktie alles gut aus. Doch wie steht es um BASF und SAP?

BASF-Aktie und SAP-Aktie auf der Conviction Buy Liste der UBS

Zur BASF-Aktie schreiben die Schweizer Experten der UBS: "Wir glauben, dass die Expansion nach China eindeutig positiv ist. Die Branche ist in dieser Region historisch gesehen schneller gewachsen (und wird voraussichtlich auf diesem Weg bleiben). Auch die Aktivitäten in China sind auf der Kostenkurve niedriger als in Europa, was die Marge auf Gruppenebene (um 60 Basispunkte) unterstützen sollte. Wir glauben, dass eine Verbesserung der Gewinne und eine Entschuldung (möglicherweise unterstützt durch Veräußerungen) zur Beibehaltung der Dividendenausschüttung führen werden, was die höchste Rendite bietet im europäischen Chemiesektor." Im Basisszenario sollen die BASF-Aktien um 15 Prozent bis auf 56,00 Euro steigen und im besten Falle sogar um 60 Prozent bis auf 78,00 Euro. Weil die Aktie auch im Chart gut aussieht, können Anleger bei der BASF-Aktie einsteigen.

Außerdem schreiben die Experten über Deutschlands wertvollste Aktie SAP: "Die Ziele von SAP für 2025 sind gut untermauert, da der gesamte Cloud-Auftrag von 44 Milliarden Euro im vergangenen Jahr um bemerkenswerte 39 % gestiegen ist. Die mit den Gesamtjahresergebnissen angekündigte Umstrukturierung sollte auch zu Rentabilitätsverbesserungen im Jahr 2025 und darüber hinaus beitragen. Auch wenn makroökonomische Risiken nicht völlig ignoriert werden können und der Wettbewerb weiterhin intensiv ist, sehen wir Trends, die in die richtige Richtung gehen. Und obwohl sich SAP in den Jahren 2023 und 2024 bis heute gut entwickelt hat, behalten wir die Einstufung „Kaufen“ bei." So sehen die Schweizer noch ein Potenzial für die SAP-Aktie im Basis-Szenario von 8 Prozent bis auf 191,00 Euro und im besten Fall um 45 Prozent bis auf 257 Euro.

So können Anleger sich diese vier Favoriten-Aktien mal genauer anschauen. Oben finden Sie ja noch die weiteren 28 Europa-Aktien, die es auf die Conviction Buy Liste der UBS geschafft haben.

