Albemarle Corporation

Unternehmensprofil

Die Albemarle Corp. ist ein weltweit tätiger Entwickler, Hersteller und Vermarkter von hochentwickelten Spezialchemikalien. Zusammen mit seinen Joint Ventures betreibt die Gruppe mehr als 25 Produktions- sowie Forschungs- und Entwicklungsstandorte auf der ganzen Welt. Als wesentliche Endmärkte für die Produkte werden die Bereiche Energiespeicherung, Erdölraffination, Unterhaltungselektronik, Bauwesen, Automobil, Schmierstoffe, Pharmazeutika und Pflanzenschutz genannt. Insgesamt werden etwa 2.100 Kunden in rund 70 Ländern bedient.

Offizielle Webseite: https://www.albemarle.com