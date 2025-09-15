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Albemarle Corporation

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WKN 890167
ISIN US0126531013
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,56 6,41 5,14 5,38 9,62
    Nettogewinn (Mrd) 1,65 1,69 -0,47 -1,14 1,67
    Gewinn/Aktie 11,73 10,69 -5,76 -11,20 13,41
    Dividende/Aktie 1,65 1,62 1,62 1,61 1,60
    Rendite (%) 1,40 1,38 1,15 1,87 1,11
    KGV 9,43 9,37 - - 10,77
    KUV 2,38 2,49 3,23 1,88 1,76

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Albemarle Corp. ist ein weltweit tätiger Entwickler, Hersteller und Vermarkter von hochentwickelten Spezialchemikalien. Zusammen mit seinen Joint Ventures betreibt die Gruppe mehr als 25 Produktions- sowie Forschungs- und Entwicklungsstandorte auf der ganzen Welt. Als wesentliche Endmärkte für die Produkte werden die Bereiche Energiespeicherung, Erdölraffination, Unterhaltungselektronik, Bauwesen, Automobil, Schmierstoffe, Pharmazeutika und Pflanzenschutz genannt. Insgesamt werden etwa 2.100 Kunden in rund 70 Ländern bedient.

    Offizielle Webseite: https://www.albemarle.com

    Aktionärsverteilung