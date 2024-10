Ist Vorsicht geboten? Sieben Aktien könnten bei den anstehenden Quartalszahlen schlecht abschneiden. Um welche Unternehmen es sich dabei handelt und was zu beachten ist.

Die Berichtssaison an der Börse ist seit wenigen Wochen wieder in vollem Gange und nimmt gerade erst Fahrt auf. Für Anleger ist dies eine besonders spannende Zeit. Je nachdem, wie die Quartalszahlen ausfallen und was im Vorhinein erwartet wurde, können solche Berichte zu starken Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen bei den betroffenen Aktien führen.

Viele Anleger fragen sich bereits im Vorfeld, bei welchen Aktien es ratsam ist, noch einmal zuzuschlagen oder welche man besser verkaufen sollte.

Finger weg von diesen 7 Aktien – bei den Quartalszahlen könnte es krachen

Doch woher weiß man, um welche Aktien es sich handelt? Eine Analyse von S&P Global Market Intelligence und MarketSurge durch "Investor’s Business Daily" hat genau diese Frage untersucht und sieben Aktien identifiziert, bei denen es bei den kommenden Quartalszahlen zu heftigen Rückschlägen kommen könnte. Bei diesen Kandidaten wird im dritten Quartal ein Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent erwartet.

Besorgniserregend ist dies vor allem deshalb, weil für den großen Index S&P 500 im gleichen Zeitraum ein durchschnittliches Umsatzplus von fast fünf Prozent laut FactSet prognostiziert wird. Das stärkste Wachstum könnte demnach in der IT-Branche mit einem durchschnittlichen Plus von knapp zwölf Prozent stattfinden. Auch Finanzwerte könnten ein Wachstum von durchschnittlich fast fünf Prozent verzeichnen.

Schlechter sieht es hingegen für die Industrie- und Energiebranche aus. So könnte die Industriebranche ein Minus von 0,1 Prozent beim Umsatz im dritten Quartal verzeichnen, während die Energiebranche sogar ein Minus von fast fünf Prozent erwartet.

Doch bei welchen Aktien ist ein besonders starker Umsatzrückgang zu erwarten? Die folgende Tabelle zeigt sieben Kandidaten, bei denen im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent droht.

IBD, S&P Global Markt Intelligence Bei diesen Unternehmen könnte es holprig werden

