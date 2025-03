Eine neue Liste enthüllt die meistgeshorteten Aktien großer Hedgefonds – und sie zeigt klar: Profis setzen darauf, dass bei diesen Unternehmen die Kurse bald fallen. Doch welche bekannten Namen sind betroffen?

Normalerweise kaufen Anleger Aktien, um von steigenden Kursen zu profitieren. Doch es gibt auch eine Strategie, bei der Investoren genau das Gegenteil tun: Sie wetten auf fallende Kurse – das sogenannte Short Selling.

Beim Shorten von Aktien leihen sich Investoren Anteile von einem Broker, verkaufen sie sofort am Markt und hoffen, sie später günstiger zurückkaufen zu können. Die Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufpreis ist ihr Gewinn – oder ihr Verlust, falls der Kurs steigt.

Wenn eine Aktie ein besonders hohes Short-Interesse aufweist, sollte das als Warnsignal verstanden werden. Denn wenn viele Profis darauf setzen, dass ein Kurs fällt, gibt es oft triftige Gründe dafür. Hedgefonds haben in der Regel tiefere Einblicke in Märkte, Unternehmensentwicklungen und mögliche Risiken. Ihre Wetten könnten darauf hindeuten, dass sich Probleme anbahnen, die dem breiten Markt noch nicht bekannt sind.

Diese Aktien stehen besonders im Fokus der Short-Seller

Die Bank of America hat kürzlich eine Liste der meistgeshorteten Aktien veröffentlicht, über die das Finanzportal "Barron's" berichtete. Sie basiert auf dem sogenannten Short Interest, also dem Verhältnis der von Hedgefonds platzierten Wetten auf fallende Kurse zum gesamten Float, also dem frei handelbaren Aktienbestand eines Unternehmens.

Besonders auffällig ist Enphase Energy, ein führendes Solarunternehmen, das mit einem Short-Interest von 16,7 Prozent an der Spitze der Liste steht. Doch auch andere bekannte Namen sind betroffen:

• Super Micro Computer – ein Hersteller von High-Performance-Servern und Rechenzentrumslösungen, der stark vom KI-Boom profitiert hat.

• Albemarle – einer der weltweit größten Lithium-Produzenten, der stark in der Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge involviert ist.

• Fox Corp – ein großes Medienunternehmen, das vor allem für seine Nachrichten- und Unterhaltungssender in den USA bekannt ist.

• Moderna – ein bekanntes Biotechnologieunternehmen, das durch seinen COVID-19-Impfstoff weltweit Berühmtheit erlangte.

Alle diese Unternehmen haben ein Short-Interest von über zehn Prozent, was darauf hindeutet, dass viele Hedgefonds auf Kursverluste setzen.

Ein hohes Short-Interesse bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Aktie zwangsläufig fallen muss. Doch wenn große Hedgefonds in großem Stil gegen ein Unternehmen wetten, sollten Anleger genau hinsehen. Denn oft haben die Profis Informationen oder Marktanalysen, die auf mögliche Risiken hindeuten. Wer in solche Aktien investiert, sollte sich der möglichen Turbulenzen bewusst sein.

