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Amgen

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WKN 867900
ISIN US0311621009
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 38,66 37,74 36,75 33,42 28,19
    Nettogewinn (Mrd) 12,64 12,09 7,71 4,09 6,72
    Gewinn/Aktie 16,60 15,23 14,33 7,62 12,56
    Dividende/Aktie 10,66 10,09 9,66 9,13 8,64
    Rendite (%) 2,77 2,62 2,95 3,50 3,00
    KGV 16,43 17,23 22,84 34,20 22,93
    KUV 5,37 5,52 4,80 4,19 5,47

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Amgen Inc. ist ein US-amerikanisches Biotechnologie-Unternehmen, das sich mit der biotechnologischen bzw. molekularbiologischen Entwicklung von Arzneimitteln auf Basis von menschlichen Proteinen, kleinen Molekülen und Antikörpern befasst und zu den Pionieren der Branche zählt. Die Wertschöpfung reicht von der Isolierung eines Wirkstoffes über dessen Entwicklung bis hin zur Produktion und dem Vertrieb des Medikaments. Im Fokus stehen Indikationen wie Krebs, Leberkrankheiten, rheumatische Arthritis, Knochenerkrankungen und andere schwere Krankheiten. Zum Produktportfolio gehören die Medikamente Aranesp, Enbrel, Epogen, Neulasta, Neupogen, Nplate, Prolia, Sensipar, Vectibix und Xgeva. Die derzeit bekanntesten und meistangewendeten Produkte sind Epogen und Neupogen, die bei Krebserkrankungen eingesetzt werden. Gegründet wurde die Gesellschaft 1980. Sie ist neben den USA in mehr als 40 Ländern weltweit mit Forschungseinrichtungen oder Töchtern präsent.

    Offizielle Webseite: https://www.amgen.com

    Aktionärsverteilung