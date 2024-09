In der Pharma- und Biotech-Branche dominieren im Moment vor allem Player wie Novo Nordisk und Eli Lilly mit ihren Wirkstoffen zur Gewichtsreduktion den Diskurs am Markt. Eine gestandene Biotech-Aktie geht da fast unter, obwohl sie sich im Portfolio aktuell gut macht.

Wer den ganzen Tag nur Neuigkeiten zu Abnehmpräparaten von Pharmariesen wie Novo Nordisk oder Eli Lilly liest, vergisst schnell, dass es auch andere etablierte Biotech-Unternehmen gibt, die in diesem Markt ein Wörtchen mitreden können. Eines dieser Unternehmen ist der amerikanische Konzern Amgen mit seinem Mittel „MariTide“, an dem gerade gearbeitet wird und das in der Vergangenheit bei Anlegern schon Kursfantasien in dem bis 2031 möglicherweise 200 Milliarden US-Dollar schweren Wachstumsmarkt der Gewichtsreduktion weckte.

Amgen ist aber auch für andere Wirkstoffe bekannt. Erst kürzlich konnte das Unternehmen positive Ergebnisse aus fortgeschrittenen Phase-3-Studien zu den Kandidaten „Uplizna“ und „Rocatinlimab“ vermelden. Beide Medikamente erreichten den Angaben zufolge die jeweiligen Zielsetzungen und sind von einer möglichen Zulassung durch die Gesundheitsbehörden nicht mehr weit entfernt. „Uplizna“ soll dabei bei einer seltenen Muskelschwäche-Erkrankung helfen, während „Rocatinlimab“ zur Behandlung einer entzündlichen Hauterkrankung eingesetzt wird. Die Pipeline von Amgen ist also vielfältig, der Aktienkurs bewegt sich dagegen relativ einseitig in eine Richtung.

Aktie von Amgen ein solides Investment?

Über die Kursentwicklung der Amgen-Aktie können Anleger nur wenig meckern. In den letzten sechs Monaten legte der Titel um die 20 Prozent zu, über drei Jahre steht ein Plus von etwa 70 Prozent zu Buche und über fünf Jahre kratzt das Wertpapier sogar an einem Plus von 100 Prozent. Die Amgen-Aktie explodiert nicht, bewegt sich aber für ein Biotech-Unternehmen überraschend zuverlässig nach oben. Für Anleger interessant dürfte in diesem Kontext auch die Dividende sein, die der Konzern ausschüttet.

Ebenfalls interessant: Besser als Nvidia: Diese Biotech-Aktie ist dieses Jahr 740% im Plus. Sollten Anleger zuschlagen?

Dividende von Amgen ist nicht zu unterschätzen

Neben der soliden Kursentwicklung hat die Aktie von Amgen mit einer durchaus beachtenswerten Dividende noch einen Bonus für Anleger parat. Die Dividendenrendite lag mit 2,63 Prozent deutlich über dem Sektorschnitt im Gesundheitsbereich. Auch hier kann sich die Entwicklung sehen lassen: Zwischen 2024 und 2023 stieg die Dividende von 2,44 auf 8,52 US-Dollar und erhöhte sich in den letzten fünf Jahren im Schnitt um etwa zehn Prozent.

Gesteigert wird die jährliche Dividende schon seit 2011 ohne Unterbrechung, also schon 13 Jahre. Obwohl die Biotech-Branche also vor allem für spekulative Anleger mit starken Nerven interessant ist, hat sich Amgen in der Branche bisher als ein verlässlicher Player präsentiert.

Weitere Dividenden-Stars finden Sie auch im Globale-Dividenden Stars Index von BÖRSE ONLINE.

Lesen Sie auch: Nur noch für kurze Zeit einfach Geld verdienen: Bei diesem Neobroker eine attraktive Prämie sichern