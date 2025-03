Die ganze Welt spricht über Novo Nordisk und Eli Lilly. Dabei übersehen Anleger unter Umständen die Chancen eines anderen Biotech-Giganten, der gerade für Schlagzeilen sorgt.



Die Welt der Pharma-Aktien dreht sich derzeit vor allem um ein Thema: Adipositas-Medikamente. Unternehmen wie Novo Nordisk und Eli Lilly konnten mit ihren Produkten Wegovy und Zepbound bereits große Erfolge feiern und zählen in der Branche nach wie vor zu den Lieblingen der Anleger. Zuletzt bröckelte der Nimbus der Platzhirsche jedoch an der Börse. Der Hype um die Papiere führt dazu, dass schon kleine Rückschläge bei Medikamenten sich massiv auf die heiß gelaufenen Kurse auswirken.

Zudem arbeiten auch immer mehr Hersteller an eigenen Rezepturen für die Medikamente zur Gewichtsreduktion. Und das in einem Markt, der laut Experten bis zum Jahr 2030 über hundert Milliarden US-Dollar wert sein soll und definitiv mehr Gewinner als nur Novo und Eli Lilly hervorbringen dürfte. Ein Biotech-Gigant ist dabei mit seinem Wirkstoff schon weit fortgeschritten – aber nicht nur deshalb ein Kandidat für das eigene Portfolio.



Amgen-Aktie macht Novo Nordisk und Eli Lilly Konkurrenz

Erst kürzlich hat das US-Unternehmen Amgen das hauseigene Medikament MariTide in ein zulassungsrelevantes Phase-3-Programm überführt und befindet sich damit nicht mehr weit von einer möglichen Zulassung entfernt. CNBC berichtete am letzten Mittwoch, dass Amgen zwei klinische Studien im Spätstadium für eine experimentelle Gewichtsabnahme-Injektion begonnen habe.

Das Studienprogramm läuft laut dem Unternehmen unter dem Namen „MARITIME“ und ist mit großen Hoffnungen verknüpft. Amgen sollten Anleger aber nicht nur wegen Abnehmspritzen für das eigene Depot berücksichtigen.



Amgen gilt als stabiles Investment in unsicheren Zeiten

Die Biotech-Branche verspricht große Gewinne, die aber oft mit ebenso großen Risiken verbunden sind. Scheitert das Medikament eines aufstrebenden Biotech-Konzerns, steht nicht selten gleich das ganze Unternehmen vor einem Scherbenhaufen. Doch auch in dieser Branche gibt es Aktien wie Amgen, die als sichere Häfen gelten. Über fünf Jahre betrachtet liegt das Papier über 90 Prozent im Plus und legte allein in diesem Jahr über 20 Prozent zu. Damit schneidet der Titel deutlich besser ab als Eli Lilly und Novo Nordisk.



Das Unternehmen verfügt im Gegensatz zu vielen Konkurrenten über ein über Jahre gewachsenes Medikamentenportfolio und ist nicht abhängig von der Performance einer Behandlung. Zudem lockt der Titel Anleger mit einer, vor allem in den letzten Jahren verlässlichen, Dividende. In der letzten Woche wurde bekannt, dass die Amerikaner die Ausschüttungen für das zweite Quartal von 2,25 US-Dollar auf 2,38 US-Dollar pro Papier erhöhen werden. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei aktuell drei Prozent. Für langfristig orientierte Anleger kann Amgen eine Alternative oder Ergänzung zu Novo Nordisk oder Eli Lilly sein.



Lesen Sie auch: Über 70% Potenzial! Warum Sie laut diesem Top-Analysten jetzt die Chance bei Nvidia nutzen sollten



Oder: Massiver Verkaufsdruck droht: Diese 10 Aktien könnten bald deutlich fallen