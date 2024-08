Noch ist die KI-Blase trotz erster kleinerer Crashs nicht geplatzt. Für Anleger gibt es in der Biotech-Branche aber schon jetzt Alternativen mit Wachstumschancen. Die besten Fonds zum Sektor hat Morningstar ermittelt. Wir stellen die Favoriten vor.

Die erste Zeit nach der Corona-Hochphase war für die Biotech-Branche schwierig. Im Jahr 2022 verlor der Sektor noch mehr Boden als der eh schon schwache Gesamtmarkt und bis heute erholen sich viele Papiere nur langsam. Dennoch haben Trends wie Medikamente zur Gewichtsreduktion oder die Aussicht auf Krebsimpfstoffe wieder ein Schlaglicht auf die Branche geworfen.

Zwar bleiben KI-Aktien weiter das Maß aller Dinge für Anleger, die an Wachstum interessiert sind, aber auch viele Biotech-Aktien bieten Chancen auf saftige Renditen. Wer lieber etwas breiter gestreut in solche Titel investieren will, für den hat Morningstar jetzt einige der besten Biotech-Fonds in verschiedenen Kategorien zusammengestellt.

Zwei Biotech-Fonds dominieren Ranking von Morningstar

Morningstar hat dabei in sechs Kategorien die besten Biotech-Fonds ermittelt. Die Daten zur Berechnung der einzelnen Werte wurden am 30.06.2024 erhoben. Berücksichtigt wurden insgesamt sechs Fonds, die für Privatanleger verfügbar sind und deren Performance über fünf Jahre beobachtbar war.

Bei der Performance über fünf Jahre sticht dabei der Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund A2 (ISIN: LU1897414303) mit einer jährlichen Renditequote von 19,4 Prozent. Der Fonds umfasst dabei 64 Titel. Die größten Anteile haben die Aktien von Amgen mit 8,46 Prozent und Vertex Pharmaceuticals mit 7,46 Prozent. Der Janus Henderson Horizon konnte sich zudem in den Kategorien „Performance-Beständigkeit“ und dem „Rendite-Risiko-Verhältnis“ den ersten Platz sichern.

Besonders resistent gegen Schwankungen ist dabei der Candriam Eqs L Biotech C EUR Cap (ISIN: LU1120766388) mit einer Volatilitätsrate von 16,9 Prozent. Dabei muss eine geringere Volatilität nicht immer gut sein, aber auch die Rangliste der maximalen Fünf-Jahres-Verluste führt der Fonds mit einem Minus von 16 Prozent ein. Auf dem letzten Platz im Ranking landet der schon erwähnte Janus Henderson Horizon mit einem maximalen Verlust von 30,1 Prozent. Im Candriam Fonds befinden sich dabei 79 Holdings. Unter den Werten mit den größten Anteilen befinden sich wieder Vertex und Amgen, das größte Stück vom Kuchen hat aber Regeneron Pharmaceuticals. Auf den hinteren Plätzen folgen Moderna und Eli Lilly.

Dieser Biotech-Fonds ist besonders günstig

Auch nach den Kosten hat Morningstar seine Biotech-Fonds gefiltert. Hier sichert sich mit dem DWS ESG Biotech LC (ISIN: DE0009769976) ein deutscher Vertreter den ersten Platz. Die Gesamtkostenquote betrug hier 1,50 Prozent. In dem Fonds befinden sich unter den Holdings mit den größten Anteilen, wenn überrascht es, Vertex, Regeneron und Amgen.

Dahinter folgt Moderna. Wer also nicht direkt in die Fonds investieren möchte, sieht schon, welche Einzelwerte in der Biotech-Branche gerade eine große Rolle spielen. Und auch das kann ein Vorteil sein, wenn die KI-Blase doch mal platzt.

Das ganze Ranking finden Sie bei Morningstar.

