Unternehmensprofil

Die Befesa S.A. beschreibt sich als Dienstleistungsunternehmen, das auf das Recycling von Stahlstaub, Salzschlacke und anderen Aluminium-Rückständen spezialisiert ist. Darüber hinaus werden die damit verbundene Logistik und andere verwandte Industrielle Dienstleistungen angeboten. Die Dienstleistungen des Unternehmens umfassen das Sammeln und die Aufbereitung von gefährlichen Abfällen (vor allem Stahlstaub und Salzschlacke) in den Fabriken der Kunden. Befesa offeriert zudem regulatorische Services im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle, wie behördliche Anmeldungen und Anträge auf Zulassung von Transportmitteln. Aus den eingesammelten Abfällen produziert Befesa Ausgangsstoffe (vorwiegend Walzoxide, Aluminium-Konzentrat und Salz), die vor allem an Kunden des Zink- und Aluminium-Branche weiterverkauft werden.

Offizielle Webseite: https://www.befesa.com