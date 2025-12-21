Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Befesa

%
H T
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Börse -
Stand -
Befesa Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Befesa

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Befesa

    dpa-AFX News zu Befesa

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Befesa

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,32 1,26 1,19 1,25 1,22
    Nettogewinn (Mrd) 0,11 0,11 0,08 0,05 0,06
    Gewinn/Aktie 2,77 2,60 2,01 1,27 1,45
    Dividende/Aktie 1,30 1,16 1,00 0,64 0,73
    Rendite (%) 3,76 3,35 3,42 3,09 2,11
    KGV 12,49 13,37 14,53 16,30 23,90
    KUV 1,07 1,12 0,98 0,66 0,97

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Befesa S.A. beschreibt sich als Dienstleistungsunternehmen, das auf das Recycling von Stahlstaub, Salzschlacke und anderen Aluminium-Rückständen spezialisiert ist. Darüber hinaus werden die damit verbundene Logistik und andere verwandte Industrielle Dienstleistungen angeboten. Die Dienstleistungen des Unternehmens umfassen das Sammeln und die Aufbereitung von gefährlichen Abfällen (vor allem Stahlstaub und Salzschlacke) in den Fabriken der Kunden. Befesa offeriert zudem regulatorische Services im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle, wie behördliche Anmeldungen und Anträge auf Zulassung von Transportmitteln. Aus den eingesammelten Abfällen produziert Befesa Ausgangsstoffe (vorwiegend Walzoxide, Aluminium-Konzentrat und Salz), die vor allem an Kunden des Zink- und Aluminium-Branche weiterverkauft werden.

    Offizielle Webseite: https://www.befesa.com

    Aktionärsverteilung