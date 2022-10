Welche Aktien zeigen im aktuellen Börsenumfeld Stärke? Und welche Papiere sollte man momentan besser meiden? Wir untersuchen die deutschen Aktien und zeigen, welche ein gutes Momentum aufweisen. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Gewinner bleiben Gewinner – so lautet der Grundsatz einer berühmten Börsenstrategie. Sie basiert auf der Annahme, dass Anleger die Dynamik einer Aktie oft unterschätzen und Kurse so sehr lange stark steigen können. Ein Konzept, diese Dynamik zu messen, ist die Relative Stärke. Die Kennziffer, die der Ökonom Robert Levy populär gemacht hat, misst die Aufwärtsdynamik einer Aktie. Zur Berechnung wird der aktuelle Kurs in Relation gesetzt zum historischen Durchschnitt. Liegt der aktuelle Kurs über diesem Schnitt, spricht man von einem positiven Momentum.

In diesem Artikel zeigen wir die 15 Aktien aus dem HDAX mit der höchsten Relativen Stärke Levy (RSL) auf Basis der vergangenen sechs Monate und die zehn Aktien mit dem schlechtesten Momentum. RSL-Werte über 100 stehen für ein positives Momentum. Je höher die Zahl, desto größer ist die Dynamik.

Und ein wichtiger Hinweis:Bei einer Momentum-Strategie sollten Anleger zwischen einem Monat und zwölf Monaten halten.

Diese deutschen Aktien zeigen jetzt Stärke

Relative Stärke

Den höchsten RSL weist tatsächlich die Aktie von Aixtron auf. Der deutsche Maschinenbauer zeigte zuletzt tatsächlich eine starke Performance und ist dabei zwar hoch aber noch nicht zu hoch bewertet.

Doch auch der Rückversicherer Munich Re und die Deutsche Börse zeigen aktuell weiterhin Stärke.

Es zeigt sich, dass vor allem Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell oder Spezial-Anbieter es in die Liste der aktuell stärksten deutschen Aktien geschafft haben. Doch wer zählt wohl zu den Verlierern?

Diese deutschen Aktien haben aktuell kein Momentum

Relative Schwäche

Wenig überraschend hat der Batterie-Konzern Varta aktuell kaum ein positives Momentum an der Börse. Nach dem starken Kursverfall und den Unsicherheiten, sollten Anleger hier erstmal abwarten. Doch auch um Fresenius Medical Care oder Vonovia ist es momentan nicht so gut bestellt. Zwar ist der RSL-Wert bei diesen beiden Dax-Werten etwas höher als bei Varta, doch ein Wert von so deutlich unter 100 ist aktuell kein gutes Zeichen.