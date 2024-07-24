Bike24
Aktuelle Nachrichten zu Bike24
dpa-AFX News zu Bike24
EQS-News: BIKE24 mit starkem Jahresauftakt 2026 - Umsatzwachstum von 21,9 % und deutliche Verbesserung des bereinigten EBITDA auf EUR 1,8 Mio. (deutsch)
EQS-News: Bike24 Holding AG: Beschleunigtes Wachstum in 2025 geprägt von mehr Reichweite, einem stärkeren Ergebnis und finanzieller Stabilität (deutsch)
EQS-News: BIKE24 übertrifft Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 - starkes Wachstum im vierten Quartal (deutsch)
EQS-Adhoc: Bike24 Holding AG: Vorläufige Umsatz- und Ergebniserlöse liegen über der bisherigen Prognosespanne für das Geschäftsjahr 2025 (deutsch)
EQS-News: BIKE24 setzt Wachstumskurs im dritten Quartal fort - Umsatz steigt um 31,7 % und bereinigte EBITDA-Marge auf 6,4 % (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|359,20
|328,35
|293,52
|226,64
|226,52
|Nettogewinn (Mio)
|9,55
|5,55
|-0,58
|-13,62
|-80,40
|Gewinn/Aktie
|0,15
|0,05
|-0,01
|-0,31
|-1,82
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|11,77
|21,08
|-
|-
|-
|KUV
|0,31
|0,36
|0,45
|0,21
|0,30
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Konzerngesellschaften der Bike24 Holding AG agieren mit der Marke "Bike24", die nach eigener Einschätzung eine der führenden E-Commerce-Plattformen in Kontinentaleuropa mit klarem Fokus auf das Premium-Fahrradsegment repräsentiert. Angeboten wird ein One-Stop-Radshop mit einem breiten kundenorientierten Produktportfolio, das neben klassischen Fahrrädern und E-Bikes auch Fahrradteile, Zubehör und Bekleidung umfasst. Außerdem hat der Konzern auch angrenzende Produkte im Portfolio wie Sportelektronik, Outdoor-Ausrüstung, Lauf- und Schwimmausrüstung sowie Sporternährung. Neben den Kernmärkten der DACH-Region erwirtschaftet der Konzern auch in einigen anderen europäischen und internationalen Märkte wachsende Umsätze und Marktanteile.
Offizielle Webseite: https://www.bike24.net