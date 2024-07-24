Unternehmensprofil

Die Konzerngesellschaften der Bike24 Holding AG agieren mit der Marke "Bike24", die nach eigener Einschätzung eine der führenden E-Commerce-Plattformen in Kontinentaleuropa mit klarem Fokus auf das Premium-Fahrradsegment repräsentiert. Angeboten wird ein One-Stop-Radshop mit einem breiten kundenorientierten Produktportfolio, das neben klassischen Fahrrädern und E-Bikes auch Fahrradteile, Zubehör und Bekleidung umfasst. Außerdem hat der Konzern auch angrenzende Produkte im Portfolio wie Sportelektronik, Outdoor-Ausrüstung, Lauf- und Schwimmausrüstung sowie Sporternährung. Neben den Kernmärkten der DACH-Region erwirtschaftet der Konzern auch in einigen anderen europäischen und internationalen Märkte wachsende Umsätze und Marktanteile.

Offizielle Webseite: https://www.bike24.net