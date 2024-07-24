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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Bike24

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WKN A3CQ7F
ISIN DE000A3CQ7F4
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 359,20 328,35 293,52 226,64 226,52
    Nettogewinn (Mio) 9,55 5,55 -0,58 -13,62 -80,40
    Gewinn/Aktie 0,15 0,05 -0,01 -0,31 -1,82
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 11,77 21,08 - - -
    KUV 0,31 0,36 0,45 0,21 0,30

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Konzerngesellschaften der Bike24 Holding AG agieren mit der Marke "Bike24", die nach eigener Einschätzung eine der führenden E-Commerce-Plattformen in Kontinentaleuropa mit klarem Fokus auf das Premium-Fahrradsegment repräsentiert. Angeboten wird ein One-Stop-Radshop mit einem breiten kundenorientierten Produktportfolio, das neben klassischen Fahrrädern und E-Bikes auch Fahrradteile, Zubehör und Bekleidung umfasst. Außerdem hat der Konzern auch angrenzende Produkte im Portfolio wie Sportelektronik, Outdoor-Ausrüstung, Lauf- und Schwimmausrüstung sowie Sporternährung. Neben den Kernmärkten der DACH-Region erwirtschaftet der Konzern auch in einigen anderen europäischen und internationalen Märkte wachsende Umsätze und Marktanteile.

    Offizielle Webseite: https://www.bike24.net

    Aktionärsverteilung