Unterbewertete deutsche Aktien mit KBV von weit unter 1,0

In der obigen Tabelle sehen Anleger 15 deutsche Aktien, die aktuell nach dem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) deutlich unterbewertet sind. Zudem haben wir immer das Rating der BÖRSE ONLINE Redaktion zu den Aktien geschrieben, sowie der Abstand zum Kursziel.

Kommen wir zurück zum KBV. Dieses kann eine Unterbewertung anzeigen, wenn der Wert deutlich unter 1,0 liegt. Ein Wert von 1,0 würde bedeuten: Wenn das Unternehmen heute liquidiert werden würde, dann würden die Vermögenswerte des Unternehmens genau den Börsenwert ergeben. Das KBV sollte nicht nur als alleiniger Indikator angesehen werden. Auch weitere fundamentale Daten sowie Chartverläufe und Analysten-Ratings können wichtig sein.

Insgesamt sieht man aber, dass auch BÖRSE ONLINE bei fast allen dieser 15 stark unterbewerteten deutschen Aktien zum Kauf rät. Und das sind unsere zwei Favoriten:

Bis zu 103 Prozent Kurspotenzial mit diesen unterbewerteten deutschen Aktien

Derweil bietet aus dieser Liste der 15 Aktien die Aroundtown-Aktie mit einem Kurspotenzial von 103 Prozent das meiste. BÖRSE ONLINE rät hier zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 3,60 Euro. Das KBV liegt bei günstigen 0,31. Dies hat auch damit zu tun, dass die Aroundtown-Aktie stark gefallen war. Das Immobilien-Unternehmen, welches sich auf gewerbliche und Wohnimmobilien in Deutschland spezialisiert hat und beim Immobilien-Entwickler Grand City Properties mehrheitlich beteiligt ist, musste unter den hohen Zinsen in den vergangenen Monaten stark leiden. Zuletzt zeichnete sich im Chart allerdings eine Bodenbildung und ein erster Aufwärtstrend ab. Durch die wohl eher sinkenden Zinsen, könnte Aroundtown in den nächsten Monaten Wind unter die Flügel bekommen.

Ansonsten gefallen uns aus dieser Liste besonders noch die beiden deutschen Bankhäuser Commerzbank und Deutsche Bank. Da die Deutsche Bank hier aber sowohl vom KBV (0,39) als auch beim Kursziel und Kurspotenzial besser wegkommt (37,9 Prozent), sollten Anleger sich die Deutsche Bank intensiver anschauen. Zumal die Quartalszahlen in einer Woche am 24. Juli fällig werden. Auch im Chart sieht die Deutsche Bank-Aktie aktuell stark aus. Anleger kaufen oberhalb der 50-Tage-Linie zu und beobachten die Quartalszahlen ganz genau.

So sehen Sie, dass es aktuell stark unterbewertete deutsche Aktien mit niedrigen KBVs gibt. Einige von ihnen weisen sogar hohe Kurspotenziale auf.

