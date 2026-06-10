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Blackstone Group

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WKN A2PM4W
ISIN US09260D1072
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 18,62 15,03 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 9,68 7,77 6,05 5,44 2,44
    Gewinn/Aktie 7,39 6,02 3,87 3,62 1,84
    Dividende/Aktie 6,38 5,16 4,69 3,45 3,32
    Rendite (%) 4,99 4,04 3,04 2,00 2,54
    KGV 17,11 21,21 39,83 47,63 71,15
    KUV 8,89 10,97 7,70 9,41 11,74

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Blackstone Inc. bezeichnet sich mit einem verwalteten Gesamtvermögen von rund einer Billion USD als eine der weltweit führenden Investmentgesellschaften. Das Asset-Management-Geschäft umfasst Investmentvehikel mit den Schwerpunkten Immobilien, Private Equity, Infrastruktur, Biowissenschaften, Growth Equity, Kredite, Real Assets und Sekundärfonds, und zwar auf globaler Basis. Die Tätigkeit des Unternehmens ist in vier Geschäftsbereiche unterteilt: Real Estate, Private Equity, Credit & Insurance sowie Hedge Fund Solutions.

    Offizielle Webseite: https://www.blackstone.com

    Aktionärsverteilung