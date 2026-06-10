Blackstone Group

Unternehmensprofil

Die Blackstone Inc. bezeichnet sich mit einem verwalteten Gesamtvermögen von rund einer Billion USD als eine der weltweit führenden Investmentgesellschaften. Das Asset-Management-Geschäft umfasst Investmentvehikel mit den Schwerpunkten Immobilien, Private Equity, Infrastruktur, Biowissenschaften, Growth Equity, Kredite, Real Assets und Sekundärfonds, und zwar auf globaler Basis. Die Tätigkeit des Unternehmens ist in vier Geschäftsbereiche unterteilt: Real Estate, Private Equity, Credit & Insurance sowie Hedge Fund Solutions.

Offizielle Webseite: https://www.blackstone.com