Auf welche Aktien sollte man jetzt setzen, um 2025 so richtig zu profitieren? Jemand, der es wissen muss, hat für uns die große Analyse gemacht: eine Künstliche Intelligenz.

Neues Jahr, neues Glück? Auch 2025 hält für Anleger wieder einiges an der Börse bereit. Doch auf welche Kandidaten sollte man dabei setzen, um im neuen Jahr möglichst hohe Kursgewinne einzufahren?

Analysten überschlagen sich bereits mit unterschiedlichsten Empfehlungen und Listen mit den heißesten Kaufkandidaten. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es da noch eine andere, unkonventionellere Möglichkeit – und zwar, eine Künstliche Intelligenz (KI) zu befragen.

KI verrät: Diese Aktien bringen 2025 hohe Kursgewinne

Eine Künstliche Intelligenz verfügt in der Regel über eine riesige Datenbank und kann bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen. Wir wandten uns für unsere Suche an eine der wohl bekanntesten KIs: den Chatbot ChatGPT von OpenAi.

Hierfür verwendeten wir die neueste Premium-Version GPT4o. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir die Antworten des Chatbots teilweise gekürzt dargestellt.

Wir fragten die KI also ganz direkt:

Wenn du dir das ganze bisherige Börsengeschehen des Jahres 2024 ansieht und es analysierst – welche Aktien sollte man 2025 unbedingt ins Depot packen, weil diese vermutlich hohe Kursgewinne bringen werden?

ChatGPT: Einige Aktien, die in 2025 potenziell hohe Kursgewinne bringen könnten, umfassen vor allem Unternehmen, die von aktuellen Megatrends wie Künstliche Intelligenz (KI), nachhaltige Energie und dem demografischen Wandel profitieren.

1. Onto Innovation – Dieses Unternehmen ist stark im Bereich der Halbleiter-Prozesskontrolle und hat enge Verbindungen zu führenden Technologieunternehmen wie Nvidia. Da KI und moderne Chipfertigung auch 2025 weiterhin stark wachsen dürften, wird Onto Innovation mit einem erheblichen Aufwärtspotenzial gesehen.

2. Chemed – Chemed profitiert stark von der alternden Bevölkerung und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Hospizpflege und Sanitärreparaturen an. Angesichts des demografischen Wandels dürfte dieses Unternehmen weiterhin gute Wachstumschancen haben.

3. Blackstone – Blackstone, ein führendes Unternehmen im Bereich der privaten Märkte, ist gut positioniert, um von langfristigen Trends in privaten Investitionen zu profitieren. Es wird erwartet, dass Blackstone seine Marktstellung weiter ausbaut und damit überdurchschnittliche Renditen erzielt.

4. Cheniere Energy – Mit seiner dominanten Position im Bereich Flüssigerdgas (LNG) profitiert Cheniere von der globalen Nachfrage nach Energie. Neue Projekte und langfristige Verträge sichern dem Unternehmen stabile Erträge, während es von den globalen Energiemärkten profitiert.

