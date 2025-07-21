Unternehmensprofil

Die Block, Inc. und ihre Konzerngesellschaften entwickeln Produkte und Tools, die ihren Kunden einen Zugang zum Finanzsystem ermöglichen. Als wesentliche Adressaten werden Vertriebler, Verbraucher, Künstler, Fans und Entwickler hervorgehoben. Dieses Geschäft ist unterteilt in die beiden berichtspflichtigen Segmente Square (früher "Seller") und Cash App. Am 1. Dezember 2021 war die Firma von Square, Inc. umbenannt worden.

Offizielle Webseite: https://block.xyz/