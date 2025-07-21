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BLOCK INC

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WKN A143D6
ISIN US8522341036
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 29,17 26,16 24,19 24,12 21,92
    Nettogewinn (Mrd) 3,03 2,35 1,30 2,87 -0,02
    Gewinn/Aktie 4,66 2,26 2,13 4,70 0,02
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 16,02 20,79 30,56 18,08 3.867,50
    KUV 1,67 1,87 1,51 1,97 1,96

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Block, Inc. und ihre Konzerngesellschaften entwickeln Produkte und Tools, die ihren Kunden einen Zugang zum Finanzsystem ermöglichen. Als wesentliche Adressaten werden Vertriebler, Verbraucher, Künstler, Fans und Entwickler hervorgehoben. Dieses Geschäft ist unterteilt in die beiden berichtspflichtigen Segmente Square (früher "Seller") und Cash App. Am 1. Dezember 2021 war die Firma von Square, Inc. umbenannt worden.

    Offizielle Webseite: https://block.xyz/

    Aktionärsverteilung