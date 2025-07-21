BLOCK INC
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WKN A143D6
ISIN US8522341036
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu BLOCK INC
dpa-AFX News zu BLOCK INC
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|29,17
|26,16
|24,19
|24,12
|21,92
|Nettogewinn (Mrd)
|3,03
|2,35
|1,30
|2,87
|-0,02
|Gewinn/Aktie
|4,66
|2,26
|2,13
|4,70
|0,02
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|16,02
|20,79
|30,56
|18,08
|3.867,50
|KUV
|1,67
|1,87
|1,51
|1,97
|1,96
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Block, Inc. und ihre Konzerngesellschaften entwickeln Produkte und Tools, die ihren Kunden einen Zugang zum Finanzsystem ermöglichen. Als wesentliche Adressaten werden Vertriebler, Verbraucher, Künstler, Fans und Entwickler hervorgehoben. Dieses Geschäft ist unterteilt in die beiden berichtspflichtigen Segmente Square (früher "Seller") und Cash App. Am 1. Dezember 2021 war die Firma von Square, Inc. umbenannt worden.
Offizielle Webseite: https://block.xyz/