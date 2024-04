Wir haben Cathie Woods zehn Lieblingsaktien unter die Lupe genommen – wie viele Kurschancen sind wirklich drin? Und was hält der Analysten-Konsens von ihrer Auswahl?

Cathie Wood ist an der Wall Street legendär. Denn die 68-jährige Investorin ist dafür bekannt, vor allem auf wachstumsstarke und innovative Unternehmen bei ihrer Aktienauswahl zu setzen.

Zugegeben: Das lässt ihre Investmentstrategie häufig als äußerst riskant wirken. Mit ihrer Firma Ark Invest verwaltet sie mehrere aktiv gemanagte ETFs, die verschiedene Zukunftststhemen wie Robotik, Weltraum oder Gentechnik umfassen. Und deren Performance unterliegt häufig starken Schwankungen. So musste Wood in der Vergangenheit bereits starke Verluste verkraften und wurde häufig dafür kritisiert, trotzdem an ihren Aktien festzuhalten.

Doch ebenso konnte sie durch ihr Gespür für die Trends der Zukunft auch schon sagenhafte Gewinne einfahren. Denn wenn sich jemand mit Wachstum und Innovation auskennt, dann sind es Wood und ihr Team, die zahlreiche Recherchen zu diesen Themen durchführen.

Diese Cathie Wood Favoriten bieten jetzt bis zu 50% Kurschance – und das denken die Analysten

Cathie Wood betont jedoch stets, dass sie bei ihren Investments einen langfristigen Zeithorizont verfolgt. Und Innovation verläuft nun mal nicht linear, sondern meist disruptiv. Einige Anleger sind zwar fasziniert von Woods Mut am Aktienmarkt und wollen an ihrem Erfolg teilnehmen, manchmal erscheint es ihnen jedoch dennoch zu riskant.

Wir haben daher die Top 10 Positionen von Woods Flaggschiff ETF, dem Ark Innovation ETF, unter die Lupe genommen und die Aktien mit den Konsens-Analysteneinschätzungen der Bloomberg-Datenbank verglichen. Dabei kam heraus: Sie bieten größtenteils enorme Kurschancen und bei einigen ist auch die Mehrheit der Analysten überzeugt und rät zum Kauf.

So bietet die höchsten Kurschancen mit über 50 Prozent das Gentechnik-Unternehmen CRISPR, bei dem auch noch die Mehrheit der Analysten zum Kauf rät. Auch bei Roblox, Unity und Block ist die Mehrheit der Experten überzeugt und sieht Kurschancen von 37, 31 und 26 Prozent. Bei keinen der Top-10-Positionen gibt es eine Mehrheit, die sich für den Verkauf der Aktie ausspricht.

Die Empfehlungen im Detail:

Cathie Woods Top 10 vom Ark Innovation ETF

