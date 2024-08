Einige Tech-Aktien mussten im jüngsten Abverkauf kräftig Federn lassen. Die bekannte Investorin Cathie Wood ist aber super bullisch und scheint dies als geniale Einstiegschance zu sehen und schlägt bei Branchen-Giganten wie Amazon, AMD & Co. zu – sollten Sie es auch?

Anleger waren bereits gespannt darauf, wie die bekannte Investorin Cathie Wood (68) wohl während des jüngsten Aktien-Abverkaufs reagiert. Die Investorin ist bekannt dafür, zu polarisieren und besonders riskante Investments zu tätigen. Das konnte ihren aktiv gemanagten ETFs bei ihrer Firma ARK in der Vergangenheit bereits enorm hohe Renditen einbringen – ebenso musste sie jedoch größtenteils auch herbe Verluste verbuchen.

Fest steht aber: Cathie Wood hat ein Talent dafür, früh genug auf vielversprechende Aktien zu setzen, die ihr Potenzial vor allem in der Zukunft noch entfalten werden. Das hat sie etwa bereits mit Tesla bewiesen oder auch mit der Kryptowährung Bitcoin, auf die sie schon früh schwor.

Nun zeigt sich, wie Cathie Wood Anfang der Woche, am 5. August, als es die Börsen so richtig erwischte, reagierte. Und diese Beobachtungen sind äußerst spannend, da sich bei ihren jüngsten Käufen einige bekannte Aktien wie Amazon, AMD & Co. befanden.

Bei diesen berühmten Tech-Giganten nutzt Cathie Wood gerade den Dip

So zeigt ein Blick auf Cathie Woods Trades vom 5. August bei ihrem Flaggschiff-ETF, dem ARK Innovation ETF: Cathie Wood wurde an diesem Börsen-Crash-Tag ordentlich aktiv. So kaufte sie etwa über 122.400 Aktien des E-Commerce-Giganten Amazon. Auf Sicht von einem Monat liegt die Aktie gut 20 Prozent im Plus. Ein durchschnittliches Kursziel von 224 US-Dollar könnte nun ein Aufwärtspotenzial von 38 Prozent bieten. Amazon zählt sicherlich zu jenen Aktien, die zwar auch in die jüngste Verkaufswelle geraten sind, grundsätzlich jedoch eine solide und zukunftssichere Investition darstellen. Nach den Ergebnissen des zweiten Quartals, die das Unternehmen am 1. August vorstellte, ist die Aktie zwar gefallen. Grund dafür waren vor allem die hohen Investitionen, die Amazon im ersten Halbjahr für das Thema Künstliche Intelligenz (KI) tätigte. Diese will es im zweiten Halbjahr weiter ausbauen. Allerdings sollten sich diese Investitionen in der Zukunft deutlich auszahlen. Wood scheint hier also eine günstige Einstiegsgelegenheit genutzt zu haben.

Auch kaufte Wood am Montag über 20.700 Aktien des Nvidia-Konkurrenten AMD. Auch diese Aktie kam unter die Räder und liegt auf Sicht von einem Monat über 25 Prozent im Minus. AMD konnte aber erst jüngst bei den Quartalszahlen zeigen, welches Potenzial in dem Unternehmen steckt. Analysten sehen im Durchschnitt mit einem Kursziel von 191 US-Dollar hier Kurschancen von 46 Prozent.

Ein weiterer bekannter Name, bei dem Cathie Wood zuschlug, war außerdem Palantir – und diese Investition hat sich bereits ausgezahlt. Wood kaufte am 5. August über 33.000 Aktien und nachdem das Unternehmen am 6. August die jüngsten Zahlen vorstellte und mit seiner erneut angehobenen Jahresprognose auf ganzer Linie überzeugte, stieg die Aktie zweistellig an.

Bei diesen Aktien schlug Cathie Wood außerdem zu – und diese verkaufte sie

Zudem kaufte Cathie Wood über 30.000 Aktien des Streaming-Unternehmens Roku, über 65.000 Aktien der Kryptoplattform Coinbase und fast eine halbe Million Aktien von Robinhood. Ebenfalls schlug sie bei den Biotechfirmen 10X Genomics und Intellia Therapeutics zu, die mit einem Kursziel von 35 US-Dollar und 60 US-Dollar jeweils Kurschancen von über 80 und über 160 Prozent bieten.

Doch Wood war nicht nur auf Einkaufstour am 5. August. Bei einigen Aktien verkaufte sie außerdem hohe Stückzahlen. So etwa bei Teladoc, Zoom, Beam Therapeutics, Block und UiPath.

Lesen Sie auch: Bekannter Tech-Investor gibt Einblicke: Diese Aktien kaufe ich jetzt, weil sie viel zu günstig sind

Oder: Warren Buffetts Geheimwaffe? Während er Apple verkauft, schlägt er bei dieser Aktie immer wieder zu

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies, BLOCK INC.