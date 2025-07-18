British American Tobacco
%
H T
WKN 916671
ISIN US1104481072
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu British American Tobacco
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|27,16
|26,23
|25,61
|25,87
|27,28
|Nettogewinn (Mrd)
|8,24
|7,71
|7,77
|3,18
|-14,19
|Gewinn/Aktie
|5,18
|4,84
|3,51
|1,37
|-6,47
|Dividende/Aktie
|3,52
|3,35
|2,45
|2,40
|2,36
|Rendite (%)
|5,68
|5,47
|5,81
|8,36
|10,26
|KGV
|11,81
|12,71
|12,01
|21,03
|-
|KUV
|3,55
|3,66
|3,60
|2,45
|-