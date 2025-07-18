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British American Tobacco

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WKN 916671
ISIN US1104481072
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 27,16 26,23 25,61 25,87 27,28
    Nettogewinn (Mrd) 8,24 7,71 7,77 3,18 -14,19
    Gewinn/Aktie 5,18 4,84 3,51 1,37 -6,47
    Dividende/Aktie 3,52 3,35 2,45 2,40 2,36
    Rendite (%) 5,68 5,47 5,81 8,36 10,26
    KGV 11,81 12,71 12,01 21,03 -
    KUV 3,55 3,66 3,60 2,45 -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende