In der kommenden Woche gehen drei spannende hochausschüttende Aktien Ex-Dividende, die sich Anleger einmal genauer anschauen sollten. Hier winken nämlich neben bis zu 9 Prozent Dividendenrendite auch einige Chancen.

Wer regelmäßig fette Dividenden erhalten will, der muss die richtigen hochausschüttenden Aktien am Ex-Dividendentag halten. Denn nur dann haben Anleger auch einen Anspruch auf die Zahlung.

Hohe Dividenden von bis zu 9 Prozent in der Woche vom 10. bis 15. Juli

Auch in der kommenden Woche bieten sich Chancen für Anleger auf satte Ausschüttungen, vor allem bei diesen drei spannenden Unternehmen, welche alle am Donnerstag, dem 13.07. Ex-Dividende gehen. Diese weisen nicht nur alle eine hohe Dividendenrendite auf, sondern haben auch einiges an Kurspotenzial:

AbbVie (Dividendenrendite: 4,4 Prozent)

Erster Wert ist dabei das Pharma-Unternehmen AbbVie, das nach einer deutlichen Abwertung eine Dividendenrendite von 4,4 Prozent aufweist.

Auch wenn einige Medikamente hier nun weniger Umsatz abwerfen und Patente auslaufen, so sollte das breite Produktportfolio des Unternehmens doch in der Lage sein diese Schwankungen langfristig aufzufangen.

Übrigens: Sie finden immer hohe und gute Dividenden im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index.

TransAlta Renewable (Dividendenrendite: 7,8 Prozent)

Ebenfalls am Donnerstag kommender Woche Ex-Dividende geht TransAlta Renewable ein Infrastrukturunternehmen aus Kanada. Hierbei liegt der besondere Fokus auf Gas und erneuerbaren Energien.

Gerade im Zuge der Energiewende könnte das bisher noch sehr unbeachtete Unternehmen eine wesentlich größere Rolle spielen.

British American Tobacco (Dividendenrendite: 8,9 Prozent)

Die mit Abstand höchste Dividendenzahlung erhalten Anleger allerdings mit einem Investment in British American Tobacco, denn die Aktie hat aktuell eine Ausschüttungsrendite von 8,9 Prozent.

Aber auch kursseitig könnte hier einiges Potenzial schlummern, da die Anzahl der Raucher weltweit wieder ansteigt und auch E-Zigaretten voll im Trend liegen. Sobald die Börse diesen Trend erkennt, könnte das auch in einer Bewertungsanpassung der Tabak-Aktien resultieren.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Abbvie.