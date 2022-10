Auch im November zahlen wieder namhafte Unternehmen erkleckliche Dividenden an ihre Aktionäre aus. Bei welchen deutschen, amerikanischen und britischen Unternehmen Anleger eine Dividende im November einstreichen können.

Mit den folgenden 7 Aktien können Anleger auch im November von einer Dividende profitieren. Der November zählt dabei nicht zu den typischen Dividendenmonaten. Die folgende Auflistung ist keine vollständige Liste aller Unternehmen, welche im kommenden Monat eine Dividende zahlen, sondern eine von uns getroffene Auswahl.

Schloss Wachenheim Aktie: 3,07 Prozent

Das deutsche Unternehmen Schloss Wachenheim zahlt am 8. November eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie aus. Dies resultiert in einer Dividendenrendite von 3,07 Prozent. Das Unternehmen ist eine Holding und verdient sein Geld vor allem durch die Produktion und den Vertrieb von Sekt und Schaumwein. Aktuell weist die Schloss Wachenheim-Aktie ein KGV von 11,7 auf.

Procter & Gamble: 2,74 Prozent

Auch der britische Konsum-Güter-Konzern Procter & Gamble zahlt im November eine Dividende. Die Briten kommen dabei auf 2,74 Prozent. Procter & Gamble zahlt seine Ausschüttung quartalsweise. Das nächste Mal ist dies am 15. November der Fall und das Unternehmen schüttet dann 0,91 US-Dollar je Aktie aus.

British American Tobacco: 6,36 Prozent

Auch ein weiteres britisches Unternehmen zahlt im November Dividende. Denn der Tabakkonzern British American Tobacco bietet Anlegern mit der nächsten Quartalsdividende am 10. November 0,55 GBP pro Aktie. Damit kommen Anleger bei einem günstigen KGV von 9,6 auf eine ansehnliche Dividendenrendite von 6,36 Prozent.

Apple: 0,62 Prozent

Auch der Tech-Riese Apple dürfte im November wieder seine Quartalsdividende zahlen. Am 10. November soll es soweit sein und Anleger erhalten wie gehabt 0,23 US-Dollar je Aktie. Daraus resultiert zwar keine sehr hohe Dividendenrendite, aber sie beträgt immerhin 0,62 Prozent.

Verizon: 7,11 Prozent

Bereits am 1. November bezahlt das Telekommunikationsunternehmen Verizon seine Quartalsdividende an Anleger. Mit einer Ausschüttung in Höhe von 0,65 Prozent kommen Aktionäre damit aktuell auf eine ansehnliche Rendite von 7,11 Prozent. Zuletzt büßte die Verizon-Aktie aber stark ein, weswegen Anleger hier genau hinschauen und nicht einfach unbesehen kaufen.

Hormel Foods: 2,26 Prozent

Auch der US-amerikanische Produzent von Fleischwaren und Lebensmitteln, Hormel Foods, zahlt im November eine Dividende. Konkret schütten die Amerikaner ihre Quartalsdividende am 15. November in Höhe von erneut 0,26 US-Dollar je Aktie aus. Somit kommen Anleger auf eine Dividendenrendite von 2,26 Prozent. Mit einem KGV von über 24 ist die Hormel Foods Aktie aktuell nicht günstig, doch sie hat an der Börse einen Lauf.

Realty Income: 4,85 Prozent

Die Immobiliengesellschaft Realty Income bezahlt sogar jeden Monat eine Dividende. Mit ihr kommen Anleger momentan auf eine Dividendenrendite von 4,85 Prozent. Die nächste Ausschüttung in Höhe von 0,25 US-Dollar je Aktie ist für den 15. November vorgesehen. Mit einem KGV von 54 ist die Aktie von Realty Income etwas teuer, doch kommt es Anlegern hier vor allem auf die regelmäßig zu erzielende Dividende mit diesem REIT an.