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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Carl Zeiss Meditec

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WKN 531370
ISIN DE0005313704
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,29 2,18 2,23 2,07 2,09
    Nettogewinn (Mrd) 0,15 0,11 0,14 0,18 0,29
    Gewinn/Aktie 1,39 0,94 1,61 2,01 3,25
    Dividende/Aktie 0,56 0,45 0,55 0,60 1,10
    Rendite (%) 1,86 1,47 1,29 0,85 1,31
    KGV 17,38 22,76 26,50 35,10 25,75
    KUV 1,18 1,20 1,68 2,99 3,58

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Carl Zeiss Meditec AG entwickelt, fertigt und vertreibt medizinische Produkte und Systeme für die Augenheilkunde sowie für die Neuro- und HNO-Chirurgie. Der Konzern sieht sich hier als ein weltweiter Technologie- und Innovationsführer. Im Mittelpunkt stehen Systeme zur Diagnose von Krankheiten des Auges sowie Lasersysteme zu deren Therapie. Neben Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet der Konzern Implantate und Verbrauchsmaterialien an. Hinzu kommen Visualisierungslösungen und Zukunftstechnologien wie die intraoperative Strahlentherapie. Zu den Kunden zählen niedergelassene Ärzte und Praxisgemeinschaften, Kliniken, Laseroperationszentren und Optiker. Das Geschäft gliedert sich in die beiden strategischen Geschäftsbereiche "Ophthalmologische Geräte" und "Mikrochirurgie".

    Offizielle Webseite: https://www.zeiss.de

    Aktionärsverteilung