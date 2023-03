Jetzt geht die Dividendensaison langsam los. Und dafür haben wir einige interessante Dividendenrenditen von zum Teil mehr als 12 Prozent gefunden. Auf welche spannenden Aktien sich Dividendenjäger im März freuen können.

Es gibt aus unserer Sicht 19 Aktien, die im März eine gute Dividende zahlen. Insgesamt sind es noch mehr Unternehmen, doch oftmals handelt es sich dabei um sehr kleine internationale Werte, die man in Deutschland nicht immer gut handeln kann. In diesem Artikel finden Sie also eine Liste mit 19 Aktien, die im März eine gute Dividende zahlen.

Diese Aktien zahlen unter Anderem im März Dividende

Aktie Dividendenrendite Ex-Datum Auszahlungen pro Jahr A.P. Moller Maersk 12,0% 29.03. 1 Arbor Realty Trust 10,18% 02.03. 4 BHP 10,25% 09.03. 2 BlackRock 2,86% 06.03. 4 Broadcom 2,89% - 4 Carl Zeiss Meditec 0,71% 23.03. 1 Coterra Energy 9,81% 15.03. 4 Deutsche Konsum REIT 4,88% 17.03. 1 Ebay 1,92% 09.03. 4 Gilead 3,61% 14.03. 4 Givaudan 2,30% 27.03. 1 Goldman Sachs 2,46% 01.03. 4 Home Depot 2,57% 08.03. 4 Kraft Heinz 4,03% 09.03. 4 Main Street Capital 6,98% 07.03. 12 Novartis 3,87% 09.03. 1 PepsiCo 2,57% 02.03. 4 Roche 3,39% 16.03. 1 Waste Management 1,72% 09.03. 4

Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im März. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im März gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.

Die besten Dividenden im März

Aus unserer Sicht zählen natürlich die hohen Dividenden von A.P. Moller-Maersk mit 12 Prozent, diejenige von Arbor Realty Trust mit 10,18 Prozent und die von BHP mi 10,25 Prozent zu den attraktivsten Dividenden im März.

Auch die Ausschüttung von Coterra Energy mit 9,81 Prozent kann Anlegern gefallen.

Spannend sind auch die beliebten vierteljährlichen Dividendenzahler BlackRock, Broadcom, Ebay, Kraft Heinz oder PepsiCo mit jährlichen Dividenden von knapp unter 3 Prozent.

Doch es gibt auch sehr angenehme deutsche und Schweizer Dividenden im März.

Deutsche und Schweizer Dividenden im März

Zwar ist die Dividende von Carl Zeiss Meditec mit 0,71 Prozent nicht berauschend, doch schon die Deutsche Konsum REIT kann mit 4,88 Prozent mehr überzeugen. Und auch Schweizer Aktien zahlen im März eine Dividende. Hier sind uns vor allem Givaudan mit 2,30 Prozent, Novartis mit 3,87 Prozent und Roche mit 3,39 Prozent aufgefallen.

