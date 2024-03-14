Centene Corp

Unternehmensprofil

Centene Corporation ist ein diversifiziertes, multinationales Gesundheitsunternehmen, das ein Portfolio von Dienstleistungen für staatlich geförderte und kommerzielle Gesundheitsprogramme anbietet, fokussiert auf unterversicherte und unversicherte Personen. Centene zählt über 12 Millionen Mitglieder und bietet diesen Dienstleistungen durch lokal ansässige Mitarbeiter, die beim Zugang zur Pflege unterstützen, Überweisungen an verwandte Gesundheits- und Sozialdienste organisieren und die Anliegen und Fragen der Mitglieder berücksichtigen. Centene ist in zwei Segmenten tätig: Managed Care und Specialty Services. Das Managed-Care-Segment bietet Krankenversicherungsschutz für Einzelpersonen durch staatlich subventionierte und kommerzielle Programme. Das Segment Specialty Services besteht aus Spezialunternehmen, die Gesundheitsdienstleistungen und -produkte für staatliche Programme, Justizvollzugsanstalten und Gesundheitsorganisationen sowie andere kommerzielle Organisationen anbieten.

Offizielle Webseite: https://www.centene.com