Die Experten von Goldman Sachs sehen bei diesen zehn Aktien aus vor allem zwei Branchen besonders viel Potenzial für zukünftige Gewinne.

Der DAX steigt und viele Aktien steigen mit. Der DAX fällt und viele Aktien fallen mit. Aber natürlich geht es nie für alle Aktien hoch oder runter, nur weil der Index in eine bestimmte Richtung springt. Und auch die Höhe des Ausschlags ist dabei nicht gesetzt. Nehmen wir als Beispiel die „Magnificent Seven“. Seit Jahresanfang hat diese Gruppe insgesamt betrachtet neun Prozent zugelegt. Zwischen den verschiedenen Aktien gibt es aber gehörige Unterschiede. So schoss das Wertpapier von Nvidia in diesem Zeitraum um 87 Prozent nach oben, während Tesla um 28 Prozent abstürzte.

Diese Streuung von Werten um einen Durchschnitt wird auch Dispersion genannt und ist ein Risikomaß, das die Volatilität eines Wertpapiers oder Portfolios widerspiegeln kann. Vor allem für Fondsmanager ist dieses Verhältnis interessant, denn eine hohe Dispersion bei Aktiengruppen bedeutet auch, dass es mehr Möglichkeiten gibt, mit der eigenen Aktienauswahl viel besser abzuschneiden als die Benchmark – oder schlechter. Dispersion wird nämlich nie nur in eine Richtung gedacht. Dennoch können sich dadurch für Anleger interessante Möglichkeiten ergeben und genau deswegen hat Goldman Sachs einen „Dispersion Score“ für Aktien ermittelt.

Diese Branchen haben den höchsten Dispersion Score

Goldman Sachs hat einen „Dispersion Score“ für jede Aktie im S&P 500 berechnet und die Papiere mit den „besten“ Werten herausgesucht. Der Score spiegelt dabei das Alpha einer Aktie wieder. Alpha ist wiederum ein Maß, das die Performance eines Portfolios oder eine Aktie im Vergleich beispielsweise zu einem Börsenindex wie dem S&P 500 zum Ausdruck bringt. Es ist an dieser Stelle aber erneut wichtig zu betonen, dass ein hoher „Dispersion Score“ nicht bedeutet, dass die Aktie in unserem Beispiel jetzt viel besser performt als der Vergleichsindex. Auch viel schlechtere Ergebnisse sind möglich. „Outperformance“ und „Underperformance“, beide Fälle sind nicht ausgeschlossen.

Dabei bieten laut Goldman Sachs Konsum- und Technologiewerte die besten Möglichkeiten zur Auswahl von Aktien mit einer hohen Streuung. Aber welche Aktien stecken genau in der Liste?

Zehn Aktien mit Streu-Potenzial

Insgesamt befinden sich in der Liste von Goldman Sachs 25 Titel. Wir schauen uns die Top 10 mit den höchsten „Dispersion Scores“ an:

1. Monster Beverage, Dispersion score 16.9, Hold

2. DexCom, 10.9, Hold

3. Akamai Technologies, 10.7, Buy

4. Centene, 10.1, Strong Buy

5. Align Technology, 9.8, Hold

6. Intuitive Surgical, 9.4, Hold

7. Illumina, 9.3, Hold

8. Axon Enterprise, 8.8, Hold

9. Intercontinental Exchange, 8.7, Hold

10. Regeneron Pharmaceuticals, 8.7, Hold

Wie man an dem Rating an der Seite sehen kann, wird von den Experten der Finanzplattform "Seeking Alpha" (SA Quant Rating) nicht bei jeder Aktie direkt zum Kauf geraten, weil Sie einen hohen Score hat. Tatsächlich finden sich mit Centene und Akamai Technologies nur zwei Aktien in den Top 10, bei denen derzeit auch zum Kauf geraten wird. Anleger sollten sich also nicht allein von einem hohen "Dispersion Score" blenden lassen, der am Ende nur etwas über mögliche Potenziale aussagt. Als ein Faktor bei der Auswahl von Aktien kann der Score aber interessant sein.

