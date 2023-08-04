Unternehmensprofil

Centrica PLC ist ein international tätiges Energie und Service-Unternehmen, das Energie und energienahe Dienstleistungen für rund 28 Millionen Kunden vor allem in Großbritannien, Irland und Nordamerika erbringt. Die Gruppe stützt sich auf starke Marken wie British Gas, Direct Energy und Bord Gáis Energy. Im Bereich Connected Home hat das Unternehmen innovative Produkte entwickelt. Im Geschäftsfeld Energie & Power entwickelt die Gruppe integrierte Energielösungen für gewerbliche und industrielle Kunden wie z.B. Energiemanagementsysteme und Batteriespeicher. Die Business Unit Energy Marketing & Trading ist auf dem Gebiet Flüssiggas mit der Optimierung des Handels und dem Risikomanagement befasst. Exploration & Production spielt ebenfalls eine wichtige Rolle im Portfolio von Centrica. Das Unternehmen ist im Jahr 1997 durch Aufspaltung der British Gas PLC in der BG Group und Cent entstanden.

Offizielle Webseite: https://www.centrica.com