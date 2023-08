Diese 20 Europa Aktien aus dem Stoxx Europe 600 haben sehr niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnisse und daher sehr viel Geld. Dieses können sie für Übernahmen, höhere Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

20 Europa-Aktien mit sehr niedrigem KCV

Bloomberg KCV

Dabei hat tatsächlich der deutsche DAX-Wert Zalando aktuell das niedrigste KCV im Stoxx Europe 600. Mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,47 verdient Zalando also aktuell etwa das doppelte an Cash innerhalb einen Jahres, was der Konzern momentan an der Börse wert ist. Zudem rät die BÖRSE ONLINE Redaktion weiterhin zum Kauf der Zalando-Aktie mit einem Kursziel von 35 Euro und einem Stopp bei 19,50 Euro.

Mit einem großen Abstand, aber immer noch einem KCV von unter 1,0 folgt die französische Airline Air France-KLM. Mit einem Wert von 0,90 befindet sich das Kurs-Cashflow-Verhältnis immer noch in einem sehr niedrigen Bereich. Aktuell hat die Aktie die 200-Tage-Linie aber wieder nach unten hin gerissen, sodass Anleger erstmal vorsichtig sind und das Papier beobachten.

Und an dritter Stelle nach dem KCV befindet sich das Öl-Unternehmen Harbour Energy mit einem Wert von 0,99. Allerdings befand sich die Harbour Energy Aktie nun für längere Zeit im Sinkflug. Anleger beachten das und überprüfen, ob die aktuelle Ausbildung eines Bodens anhält.

Auch diese Aktien könnten Geld für Dividenden, Aktienrückkäufe und Investitionen haben

Auch das österreichische Industrie-Unternehmen OMV, welches vor allem für die Tankstellen bekannt sein dürfte, weist ein niedriges KCV von 1,75. Aktuell befindet sich die Aktie noch in einem Abwärtstrend, aber BÖRSE ONLINE empfiehlt den Kauf der OMV-Aktie mit einem Kursziel von 55,50 Euro und einem Stoppkurs bei 38,50 Euro.

Zudem bleibt auch die TUI-Aktie in dieser Rangliste weiter vorne vertreten. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis beläuft sich auf niedrige 2,14. In den vergangenen Monaten war es bei der TUI-Aktie ja zu viel Volatilität gekommen. Doch seit Kurzem bildet sich ein zaghafter Aufwärtstrend heraus. BÖRSE ONLINE rät weiter zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 10 Euro und einem Stoppkurs bei 4,40 Euro.

Darum ist das KCV wichtig

Das Kurs-Cashflow-Verhältnis gibt an, wie viel Cash dem Unternehmen im Vergleich zum Börsenwert zufließt. Ein Wert von 1,0 bedeutet also, dass das Unternehmen genauso viel an Cash in einem Jahr generiert, als es aktuell an der Börse wert ist. Für Anleger kann es sich sehr lohnen, auf solche reichen und unterbewerteten Aktien zu setzen. Denn diese haben oftmals viel Geld, um es in Aktienrückkäufe, Dividenden und weitere Investitionen zu stecken.

Allerdings sollten sich Anleger nicht alleine nur auf das KCV verlassen. Immer sollte eine charttechnische Analyse, die Meinungen der Analysten und eine fundamentale Bewertung samt KGV, KBV und Co mit vorgenommen werden.

