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Ceres Power Holdings Plc

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WKN A2NB49
ISIN GB00BG5KQW09
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 66,18 59,33 32,64 51,89 22,32
    Nettogewinn (Mio) -1,90 -11,89 -47,55 -28,31 -54,01
    Gewinn/Aktie 0,00 -0,08 -0,25 -0,15 -0,28
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 11,67 9,26 12,64 6,27 15,80

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende