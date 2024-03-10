Ceres Power Holdings Plc
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WKN A2NB49
ISIN GB00BG5KQW09
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Ceres Power Holdings Plc
dpa-AFX News zu Ceres Power Holdings Plc
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GNW-News: Ceres bringt Ceres® EnduraT auf den Markt - eine wegweisende Festoxid-Stack-Plattform
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GNW-News: Doosan Fuel Cell startet Serienproduktion von Brennstoffzellen-Systemen mit Ceres-Technologie
Kennzahlen (in GBP)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|66,18
|59,33
|32,64
|51,89
|22,32
|Nettogewinn (Mio)
|-1,90
|-11,89
|-47,55
|-28,31
|-54,01
|Gewinn/Aktie
|0,00
|-0,08
|-0,25
|-0,15
|-0,28
|Dividende/Aktie
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|Rendite (%)
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|-
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|KGV
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|-
|-
|-
|-
|KUV
|11,67
|9,26
|12,64
|6,27
|15,80