Die Wasserstoffwerte sind zuletzt arg verprügelt worden, doch nach einigen besser als erwarteten Quartalszahlen sehen Analysten jetzt wieder Potenzial für Nel, Plug Power & Co. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Die Branche Wasserstoff ist weiterhin ein Hoffnungsmarkt, wenngleich inzwischen klar ist: so groß wie man ihn sich 2021 noch teilweise ausgemalt hat, wird der TAM (Total addressable market) vermutlich nicht werden. Wegen der Auspreisung dieser Fantasien und starken Verlusten bei den Wasserstoffunternehmen wurden diese an der Börse massiv abgestraft. Zuletzt gab es allerdings einige Hoffnungsschimmer durch gute Quartalszahlen in dem Sektor.

Bis zu 370 Prozent Kurspotenzial mit Nel, Plug Power & Co.

Letztere Ergebnisse machen Hoffnung genauso wie die aktuellen Kursziele der Analysten, die massives Ertragspotenzial bei den Wasserstoffaktien sehen. Wirft man einen Blick auf die Werte aus dem €uro Wasserstoff Maxx Zukunft Zertifikat, dann winken bis zu 370 Prozent Kurspotenzial:

Bloomberg Ertragspotenzial Wasserstoffaktien

Doch trotz all der optimistischen Ansichten der Analysten – es gibt einige Haare in der Suppe. So sind zum einen die Kursziele mehrheitlich so hoch, weil die Aktien an der Börse extrem stark verloren haben. Besonders seit dem Beginn der Hochzinsphase stehen die stark unprofitablen Werte unter Druck.

Zum anderen geht es bei vielen Werten im Wasserstoffsektor in diesem und im nächsten Jahr um Erfolg oder Untergang. So prognostizierten Analysten etwa für Plug Power eine Insolvenz Anfang 2025, bevor das Unternehmen im Januar eine massive Kapitalerhöhung durchführte.

Jetzt in Nel, Plug Power & Co. investieren?

Dementsprechend ist es für die meisten Anleger aktuell nicht attraktiv in Wasserstoffwerte zu investieren, es sei denn, man geht ein kalkuliertes Totalverlustrisiko ein oder setzt auf einige der wenigen profitablen Player.

Denn mit der Aktie von Industrie De Nora können Anleger beispielsweise auf einen Wert mit starker Profitabilität (KGV 13) setzen, der unter anderem um Bereich Wasserstoff aktiv ist. Zwar ist der Spezialist für Spezialchemie kein Pure-Play, definitiv aber ein Profiteur sollte es mit dem Sektor wieder nach oben gehen.

Eine andere Möglichkeit Unternehmensrisiken zu verkleinern, ist ein Investment in den breiten Wasserstoffmarkt. Beispielsweise mit dem €uro Wasserstoff Maxx Zukunft Zertifikat.

