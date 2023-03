Der große Check: So sind die Perspektiven von Wasserstoff-Aktien wie Nel Asa, Plug Power, Ballard Power & Co. In Zusammenarbeit mit Roland Frank



Wasserstoff gilt als Energie der Zukunft. Weltweit steigen immer mehr Unternehmen in den Bereich ein. Aber welche Aktien sind interessant? BÖRSE ONLINE hat im großen Check zahlreiche Wasserstoff-Aktien unter die Lupe genommen und geprüft, was die Analysten zu den jeweiligen Werten sagen. Die Datenbank des Wirtschaftsdienstes Bloomberg wurde dabei dahingehend abgefragt, wie viele Analysten eine Aktie zum Kauf empfehlen, wie viele sie als eine Halteposition sehen und wie viel zum Verkauf raten. Dazu dann, wo sie den Kurs in 12 Monaten erwarten und was sich daraus für ein Ertragspotenzial errechnet.





Die Ergebnisse sind in der Tabelle dargestellt. So raten beispielsweise bei Plug Power 22 Analysten zum Kauf der Aktie, sieben sehen sie als Halteposition und ein Experte rät, das Papier zu verkaufen. Die Experten sehen im Schnitt den Kurs in einem Jahr bei 21,90 Euro stehen, das entspricht einem Potenzial von 106 Prozent auf Sicht von einem Jahr. Zudem zeigt die Tabelle noch das von Bloomberg aus den Empfehlungen errechnete Konsensrating. Dabei gilt: Je höher der Wert auf der Skala zwischen 1 -5, desto besser das Konsensrating. Plug Power ist eines der Flaggschiffe der Wasserstoff-Branche und fast so etwas wie ein Basisinvestment.

Wasserstoff_Analysten

Das meiste Potenzial bietet demnach das britische Wasserstoff-Unternehmen AFC Energy mit einem Plus von 860 Prozent - was allerdings mit großer Vorsicht zu genießen ist, weil es sich nur um eine einzige Empfehlung handelt. Je mehr Analysten eine Aktie bewerten, desto aussagekräftiger sind die Daten. Die Unternehmen in der Tabelle sind nach dem Ertragspotenzial sortiert. Viele der in der Tabelle genannten Aktien finden sich auch im Wasserstoff Maxx Zukunft-Zertifikat, dessen Portfolio auf die komplette Wertschöpfungskette vor allem von grünem Wasserstoff setzt. Grüner Wasserstoff wird mit erneuerbaren Energien hergestellt und gilt so als entscheidend, um Klimaziele und Energiebedarf miteinander zu vereinen.



Auch interessant:

Zu welchem Kurs die Insider die Aktie von Nel ASA kaufen



Plötzlich schwarze Zahlen statt Verlusten: Diese Wasserstoff-Aktie explodiert