Der große Check: Welche Wasserstoff-Aktien wie Nel Asa, Plug Power, Ballard Power sind jetzt günstig? In Zusammenarbeit mit Roland Frank



Wenn es um die Energie der Zukunft geht, dürfte Wasserstoff einer der wichtigsten Energieträger werden. Aufgrund dieser Perspektive interessieren sich viele Investoren für Wasserstoff-Aktien. Aber welche Papiere bieten sich im Hinblick auf die Bewertung besonders an? Die wohl bekannteste Kennzahl für die Bewertung von Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Für die Branche eignet sich diese Kennzahl jedoch derzeit nicht, weil die meisten Unternehmen noch Verluste schreiben. Aber es gibt alternative Kennzahlen wie das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) oder das Kurs-Buch-Verhältnis (KBV). All diesen Kennzahlen ist gemein, dass sie den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu der jeweiligen Größe wie eben dem Umsatz oder dem Buchwert setzen. Dabei gilt: Je niedriger die Kennzahl, desto günstiger ist die Aktie bewertet.

BÖRSE ONLINE hat in einem großen Check zahlreiche Wasserstoff-Aktien unter die Lupe genommen und geprüft, wie die Kennzahlen aussehen. Dabei griff BÖRSE ONLINE auf die Datenbank des Wirtschaftsdienstes Bloomberg zurück. Die Ergebnisse sind in der Tabelle dargestellt, die Unternehmen anhand des erwarteten KUV für das Jahr 2023 sortiert. Gemessen am KUV ist die Aktie des US-Wasserstoff-Unternehmens Bloom Energy am günstigsten, die Aktie weist jedoch ein relativ hohes KBV auf. Anleger schauen sich deswegen die beiden Kennzahlen gemeinsam an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie eine Aktie bewertet ist. In der Kombination günstig bewertet sind etwa Cell Impact oder Hexagon Purus. Die Übersicht wird abgerundet durch das zuletzt erzielte Umsatzwachstum. So bekommen Anleger ein Gefühl dafür, wie stark ein Unternehmen wächst.





Wasserstoff_Bewertung

Viele der in der Tabelle genannten Aktien finden sich auch im Wasserstoff Maxx Zukunft-Zertifikat, dessen Portfolio auf die komplette Wertschöpfungskette vor allem von grünem Wasserstoff setzt. Grüner Wasserstoff wird mit erneuerbaren Energien hergestellt und gilt so als entscheidend, um Klimaziele und Energiebedarf miteinander zu vereinen.



Auch interessant:

Bis zu 860 % Potenzial: Nel Asa, Plug Power, Ballard Power, Bloom Energy und viele andere Wasserstoff-Aktien im großen Analystencheck

Zu welchem Kurs die Insider die Aktie von Nel ASA kaufen