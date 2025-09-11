Unternehmensprofil

Die Covestro AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von Hightech-Materiallösungen und -Polymerwerkstoffen für zahlreiche Branchen. Im Bereich der Polyurethane entwickelt und produziert die ehemalige Bayer-Kunststoffsparte Material Science die Bestandteile für Hart- und Weichschaumstoffe sowie für Feststoffe. Dazu gehören Rohstoffe für Polyurethane, Polycarbonatgranulate und -platten, Lack-, Kleb- und Dichtrohstoffe sowie chemische Zwischenstoffe. Die Gruppe profitiert von Produktionsanlagen mit nach ihren Angaben führender Prozesstechnik und einer nominalen Gesamtproduktionskapazität von über 4.500 Kilotonnen. Insgesamt verfügt der Konzern weltweit über mehr als 30 Produktions- und vier F&E-Standorte. Im Rahmen eines Übernahmeangebots hat sich die XRG P.J.S.C. insgesamt 95,02 Prozent der Covestro AG gesichert. Nach letzten behördlichen Genehmigungen am 21. November 2025 war das Closing der Transaktion nur noch Formsache.

Offizielle Webseite: https://www.covestro.com