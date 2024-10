Das Übernahme-Angebot von Adnoc für Covestro ist da. Und die Covestro-Aktie schießt nach oben. Ob Anleger jetzt noch kaufen sollten.

62 Euro je Aktie bietet Adnoc - das staatliche Ölunternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten - je Covestro-Aktie. Damit liegt der Wert über dem aktuellen Aktienpreis und folgerichtig schießt die Covestro-Aktie heute abermals nach oben. Doch sollten Anleger jetzt noch kaufen?

Übernahme bei Covestro

"Das Grundkapital von Covestro soll zudem bei Vollzug des Angebots über die Ausgabe neuer Aktien an die Bieterin um zehn Prozent erhöht werden, was beim Angebotspreis zu einem Betrag der Kapitalerhöhung von 1,17 Milliarden Euro führen würde", schreibt die dpa. Insgesamt wird Covestro bei einem Preis von 62 Euro je Aktie mit einem Gesamtwert von 11,7 Milliarden Euro bewertet.

Laut einer Mitteilung der Unternehmen, unterstützt Covestro das Übernahmeangebot von Adnoc. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere heute getroffene Vereinbarung mit ADNOC International im besten Interesse von Covestro, unseren Mitarbeitenden, unseren Aktionären und allen weiteren Stakeholdern ist. Die Unterstützung von ADNOC International sichert uns ein noch stärkeres Fundament für nachhaltiges Wachstum in hochattraktiven Branchen und wir können einen noch größeren Beitrag für die grüne Transformation leisten", lässt sich Dr. Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender von Covestro, in einer Mitteilung zitieren.

Doch sollten Anleger jetzt noch kaufen?

Covestro-Aktie kaufen oder verkaufen?

Grundsätzlich können Anleger bis zu einem Kurs von 62 Euro je Aktie die Covetsro-Aktie kaufen. Denn zu diesem Preis dürfte Adnoc die Aktien übernehmen, sofern die Minestannahmeschwelle erreicht wird. Ob man auf eine weitere Preissteigerung spekulieren sollte, das ist Stand jetzt noch offen. Es sieht so aus, als seien die 62 Euro mehr oder weniger das finale Angebot, weil das Covestro-Management dieses auch unterstützt. Bis zu einem Kurs von 62 Euro können sich also noch Gewinne ergeben. Aktuell notiert die Covestro-Aktie mit rund 58 Euro noch 4 Euro unter dem Angebotswert.

Verkaufen sollten jetzt nur noch sehr vorsichtige und skeptische Anleger, die nicht davon ausgehen, dass die Übernahme glatt vonstatten geht. Denn ansonsten kann man sich seine Covestro-Aktien demnächst für 62 Euro je Aktie von Adnoc abkaufen lassen. Ein Hindernis könnte allerdings noch das Bundeskartellamt oder die Regierung darstellen, sollte ein solcher Verkauf in die Vereinigten Arabischen Emiraten nicht gern gesehen sein. Covestro an sich ist allerdings für die Übernahme. So schreibt Covestro abschließend noch: "Covestro unterstützt das Angebot auf Basis der Investitionsvereinbarung. Aktionäre profitieren von einer Prämie von 54 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienkurs, bevor in der Presse erstmalig über eine mögliche Transaktion berichtet wurde:"

Und lesen Sie auch: 11,20% Zinsen mit der Commerzbank - Aber kein Tagesgeld oder Festgeld