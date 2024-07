Das sind die Kurspotenziale aller Analysten für die 40 aktuellen DAX-Werte von Adidas bis Zalando. Die Überraschung: für einige Titel sind die Marktbeobachter sogar so optimistisch, dass sie bis zu 42 Prozent an Ertragspotenzial sehen. Sollten Anleger hier zuschlagen? In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Unter dem Strich hat sich der DAX in den vergangenen 30 Tagen nicht bewegt, nachdem er einen furiosen Jahresstart mit einem Plus von mehr als zehn Prozent hingelegt hat. Doch während der Index aktuell eine Verschnaufpause macht, tummeln sich bei den Einzelwerten im DAX Chancen – zumindest laut Meinung der Analysten.

Analysten sehen bis zu 42% Ertragspotenzial bei Daimler Truck, Volkswagen & Co.

Denn die Marktbeobachter sehen bis zu 42 Prozent Ertragspotenzial in der Konsensschätzung für manche DAX-Aktien.



Doch warum werden manche Titel deutlich mehr von den Analysten bevorzugt als andere? Dazu lohnt sich ein Blick auf drei der Aktien, die momentan besonders aussichtsreich erscheinen:

Daimler Truck (Ertragspotenzial laut Analystenkonsens: 42 Prozent)

Wegen zuletzt schwacher Auftragszuflüsse ist die Aktie von Daimler Truck an der Börse abgestraft worden. Doch Analysten sehen jetzt bei dem Wert eine antizyklische Kaufchance, insbesondere vor dem Hintergrund der exzellenten Positionierung im weltweiten Markt.

Zalando (Ertragspotenzial laut Analystenkonsens: 37 Prozent)

Vom Highflyer aus 2021 ist Zalando zum gefallenen Engel geworden. Doch nach einigen Umbaumaßnahmen und Kostensenkungen trauen Analysten dem DAX-Konzern eine Erholung zu. Allerdings braucht es dazu einen Aufschwung im globalen Konsumklima.

RWE (Ertragspotenzial laut Analystenkonsens: 35 Prozent)

Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien werden aktuell nicht höher bewertet als aussterbende Öl-Konzerne. Grund dafür sind hohe Zinsen, die die Branche belasten. Doch viele Analysten wie beispielsweise Morgan Stanley raten jetzt bei Werten wie einer RWE angesichts der exzellenten Zukunftsaussichten zum Kauf.

