Deutsche Konsum REIT
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WKN A14KRD
ISIN DE000A14KRD3
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Deutsche Konsum REIT
dpa-AFX News zu Deutsche Konsum REIT
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EQS-Adhoc: Deutsche Konsum Real Estate AG: Daniel Löhken wird Vorstandsvorsitzender und CEO und Dr. Kai Gregor Klinger neuer Aufsichtsratsvorsitzender (deutsch)
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EQS-News: Deutsche Konsum Real Estate AG mit wesentlichen Fortschritten im Sanierungsprozess im ersten Halbjahr 2025/2026 bei stabiler operativer Entwicklung (deutsch)
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EQS-News: Die Deutsche Konsum Real Estate AG mit stabiler operativer Entwicklung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|69,00
|70,00
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mio)
|-
|-
|-54,99
|1,97
|-180,99
|Gewinn/Aktie
|0,13
|0,25
|-1,25
|0,06
|-5,15
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|0,12
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|1,89
|KGV
|-
|-
|-
|68,01
|-
|KUV
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Deutsche Konsum Real Estate AG (zuvor Deutsche Konsum REIT-AG) konzentriert sich auf den Erwerb, die Vermietung, die Verwaltung und den Verkauf von Einzelhandelsimmobilien mit regionalem Fokus Ostdeutschland. Kern der Investmentstrategie ist der Erwerb von Liegenschaften in regionalen und mittleren Zentren. Die Gesellschaft hat im Januar 2016 mit Rückwirkung zum 1. Januar 2015 den Status als REIT erlangt.
Offizielle Webseite: https://www.deutsche-konsum.de