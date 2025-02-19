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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Dover Corporation

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WKN 853707
ISIN US2600031080
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 9,09 8,66 8,09 7,75 8,44
    Nettogewinn (Mrd) 1,56 1,44 1,09 2,70 1,06
    Gewinn/Aktie 10,32 9,05 7,99 19,58 7,56
    Dividende/Aktie 2,18 2,12 2,07 2,05 2,03
    Rendite (%) 1,07 1,04 1,06 1,09 1,32
    KGV 17,59 19,19 24,44 9,58 20,35
    KUV 3,02 3,20 3,31 3,32 2,55

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Dover Corp. ist ein diversifizierter globaler Hersteller von innovativen Geräten und Komponenten, Spezialsystemen sowie Anbieter von Support-Dienstleistungen. Das Unternehmen gliedert sein Geschäft in fünf Bereiche. Das Segment Engineered Products unterstützt zahlreiche Anwendungen u.a. auf den Gebieten Fahrzeugservice, Abfallentsorgung, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Hebezeuge und Flüssigkeitsdosierung. Das Segment Fueling Solutions ist auf den Transport von Kraftstoffen und anderen gefährlichen Flüssigkeiten ausgerichtet. Das Segment Imaging & Identification ist mit der Präzisionsmarkierung und -codierung sowie mit digitalen Textildruckgeräten befasst. Das Segment Pumps & Process Solutions stellt u.a. Spezialpumpen, Fluid-Handling-Komponenten sowie Kunststoff- und Polymerverarbeitungsgeräte her. Das Segment Refrigeration & Food Equipment umfasst Geräte und Systeme für die gewerbliche Kältetechnik, Heizung und Kühlung sowie Lebensmittelausrüstungen.

    Offizielle Webseite: https://www.dovercorporation.com

    Aktionärsverteilung