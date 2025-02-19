Dover Corporation

Unternehmensprofil

Die Dover Corp. ist ein diversifizierter globaler Hersteller von innovativen Geräten und Komponenten, Spezialsystemen sowie Anbieter von Support-Dienstleistungen. Das Unternehmen gliedert sein Geschäft in fünf Bereiche. Das Segment Engineered Products unterstützt zahlreiche Anwendungen u.a. auf den Gebieten Fahrzeugservice, Abfallentsorgung, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Hebezeuge und Flüssigkeitsdosierung. Das Segment Fueling Solutions ist auf den Transport von Kraftstoffen und anderen gefährlichen Flüssigkeiten ausgerichtet. Das Segment Imaging & Identification ist mit der Präzisionsmarkierung und -codierung sowie mit digitalen Textildruckgeräten befasst. Das Segment Pumps & Process Solutions stellt u.a. Spezialpumpen, Fluid-Handling-Komponenten sowie Kunststoff- und Polymerverarbeitungsgeräte her. Das Segment Refrigeration & Food Equipment umfasst Geräte und Systeme für die gewerbliche Kältetechnik, Heizung und Kühlung sowie Lebensmittelausrüstungen.

Offizielle Webseite: https://www.dovercorporation.com