Dover Corporation
Aktuelle Nachrichten zu Dover Corporation
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|9,09
|8,66
|8,09
|7,75
|8,44
|Nettogewinn (Mrd)
|1,56
|1,44
|1,09
|2,70
|1,06
|Gewinn/Aktie
|10,32
|9,05
|7,99
|19,58
|7,56
|Dividende/Aktie
|2,18
|2,12
|2,07
|2,05
|2,03
|Rendite (%)
|1,07
|1,04
|1,06
|1,09
|1,32
|KGV
|17,59
|19,19
|24,44
|9,58
|20,35
|KUV
|3,02
|3,20
|3,31
|3,32
|2,55
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Dover Corp. ist ein diversifizierter globaler Hersteller von innovativen Geräten und Komponenten, Spezialsystemen sowie Anbieter von Support-Dienstleistungen. Das Unternehmen gliedert sein Geschäft in fünf Bereiche. Das Segment Engineered Products unterstützt zahlreiche Anwendungen u.a. auf den Gebieten Fahrzeugservice, Abfallentsorgung, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Hebezeuge und Flüssigkeitsdosierung. Das Segment Fueling Solutions ist auf den Transport von Kraftstoffen und anderen gefährlichen Flüssigkeiten ausgerichtet. Das Segment Imaging & Identification ist mit der Präzisionsmarkierung und -codierung sowie mit digitalen Textildruckgeräten befasst. Das Segment Pumps & Process Solutions stellt u.a. Spezialpumpen, Fluid-Handling-Komponenten sowie Kunststoff- und Polymerverarbeitungsgeräte her. Das Segment Refrigeration & Food Equipment umfasst Geräte und Systeme für die gewerbliche Kältetechnik, Heizung und Kühlung sowie Lebensmittelausrüstungen.
Offizielle Webseite: https://www.dovercorporation.com