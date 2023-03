In schwierigen Zeiten sehnen sich Anleger nach stabilen Titeln wie Dividendenkönigen mit einem langen Track-Rekord. Doch sind die fünf ältesten Unternehmen dieser Liste ein Kauf? Und können sie dabei helfen Ihr Portfolio durch schwierige Zeiten zu bringen?

Dividendenkönige stehen für Sicherheit, auch in Krisen und sind schon durch so manches Feuer gegangen. Wer eine solche Aktie besitzt kann auf einen langen Track-Rekord, erfolgreiches Management und zumeist auch sehr glückliche Anleger zurückblicken.

Die fünf ältesten Dividendenaristokraten

Und gerade in der jetzigen makroökonomischen Lage mit der Angst vor einer Rezession, steigenden Zinsen und abflauendem Konsum können diese alten Unternehmen durch erfahrenes Management, eine konservative Ausrichtung und resiliente Geschäftsmodelle Anleger vielleicht deutlich sicherer durch die Krise führen.

Procter & Gamble (Dividendensteigerungen in Folge: 66)

Auf Platz fünf mit 66 Jahren angehobener Dividende in Folge ist der Basiskonsumgütergigant Procter & Gamble. Die Aktie ist aber nicht nur wegen ihres Geschäftsmodells und der damit verbunden Preissetzungsmacht bekannt, sondern wegen der allgemein konservativen Führung.

Genuine Parts (Dividendensteigerungen in Folge: 66)

Dieselbe Anzahl an Erhöhungen der Dividende erlebten Anleger bei Genuine Parts. Der Industriezulieferer dürfte für viele Unternehmen auch in dieser Krise weiterhin unverzichtbar bleiben, weswegen auch dieser Dividendenkönig gute Aussichten für 2023 hat.

Northwest Natural Holding (Dividendensteigerungen in Folge: 67)

Mit 67 Jahren Dividendensteigerung in Folge belegt die Northwest Natural Holding Platz drei auf der Liste. Der Gaszulieferer, welcher in den USA an die 140 Millionen Kunden versorgt, hat es trotz enormer Preisschwankungen im Gaspreis immer einen Weg gefunden, den Gewinn kontinuierlich zu steigern. Eine Resilienz die auch 2023 sehr nützlich sein dürfte.

Dover Corporation (Dividendensteigerungen in Folge: 67)

Auf Platz zwei befindet sich dagegen die Dover Corporation, ein Wert, welchen Anleger vielleicht lieber meiden sollten. Das Industrieunternehmen hat trotz der konservativen Ausrichtung mit einem Auftragsrückgang und Investitionsstau, vor dem Hintergrund der Angst vor einer Rezession, zu kämpfen.

American States Water (Dividendensteigerungen in Folge: 68)

Wer allerdings ein absolutes krisensicheres Modell will, der sollte auf die Aktie des ältesten Dividendenaristokraten und -königs American States Water, denn dieses kommt dem schon sehr nah. Der Wasserversorger aus Kalifornien hat sich durch einen 50-Jahre laufenden Deal mit der US-Regierung stabile und stetig wachsende Cashflows per Vertrag gesichert.

