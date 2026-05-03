Drägerwerk
Aktuelle Nachrichten zu Drägerwerk
dpa-AFX News zu Drägerwerk
EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger mit starker Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 (deutsch)
EQS-Adhoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger erhält weitere Zollrückerstattungen und hebt Prognose an (deutsch)
EQS-Adhoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen H1 2026: Umsatz kräftig gestiegen, Ergebnis deutlich über Vorjahr - positiver Ergebnisausblick (deutsch)
EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission (deutsch)
EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Hauptversammlung von Dräger beschließt deutliche Dividendenerhöhung (deutsch)
EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Keine Abstimmung zu den Punkten 7 und 8 der Tagesordnung in der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Mai 2026 - Absage der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre (deutsch)
EQS-Adhoc: Korrektur der Veröffentlichung vom 16.04.2026, 19:17 Uhr CET/CEST - Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen Q1 2026: Ergebnis deutlich über Vorjahr (deutsch)
EQS-Adhoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen Q1 2026: Ergebnis deutlich über Vorjahr (deutsch)
EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger mit guter Auftragsentwicklung, Rekordumsatz und deutlicher Gewinnsteigerung im Geschäftsjahr 2025 - dritte Dividendenerhöhung in Folge (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|3,77
|3,63
|3,48
|3,37
|3,37
|Nettogewinn (Mrd)
|0,16
|0,15
|0,14
|0,12
|0,11
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|13,73
|13,28
|5,86
|Dividende/Aktie
|-
|-
|2,21
|1,97
|1,74
|Rendite (%)
|2,32
|2,18
|3,21
|4,22
|3,40
|KGV
|12,30
|12,90
|5,02
|3,52
|8,74
|KUV
|0,51
|0,53
|0,17
|0,12
|0,13
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Drägerwerk AG & Co. KGaA entwickelt, produziert und vertreibt Geräte und Systeme in den Bereichen Medizin- und Sicherheitstechnik. Die Entwicklungs- und Produktionsstätten des Konzerns sind in Deutschland, Großbritannien, Schweden, Tschechien, Südafrika, in den USA, Brasilien und China. Während sich der Konzern in der Medizintechnik auf Geräte zur Messung von Vitalfunktionen im klinischen Akutbereich fokussiert hat, deckt der Konzern in der Sicherheitstechnik Anwendungen im Bereich Personenschutz- und Gasmess-Technologie sowie im ganzheitlichen Gefahrenmanagement ab. Ein weltweites Netzwerk aus eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften in über 50 Ländern und Vertretungen in fast 200 Ländern ermöglichen es dem Konzern, rund 80% seines Umsatzes außerhalb Deutschlands zu erzielen. Seit 2017 berichtet der Konzern in den drei Regionalsegmenten "Europa", "Amerika" und "Afrika, Asien und Australien".
Offizielle Webseite: https://www.draeger.com