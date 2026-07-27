Unternehmensprofil

Die DWS Group ist ein globaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 790 Mrd. Euro. Davon werden weit mehr als die Hälfte aktiv gemanaged. Die Anlageplattform der Gruppe deckt alle wichtigen Anlageklassen, Stile und Lösungen ab, einschließlich aktive und passive Strategien. Ihre Produkte und Lösungen umfassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Bargeld, Immobilien, Infrastrukturanlagen und Private Equity sowie eine Reihe von nachhaltigen Anlagen. Letztere verzeichnen aktuell ein deutlich überproportionales Wachstum. Zu den Kunden zählen große Institutionen, Regierungen, Unternehmen, Stiftungen sowie Millionen von Privatanlegern.

Offizielle Webseite: https://www.dws.com