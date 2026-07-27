Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

DWS Group

%
H T
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Börse -
Stand -
DWS Group Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu DWS Group

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu DWS Group

    dpa-AFX News zu DWS Group

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu DWS Group

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,37 3,29 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 1,08 1,07 0,93 0,65 0,55
    Gewinn/Aktie 5,53 5,33 4,64 3,25 2,76
    Dividende/Aktie 3,59 3,44 3,00 2,20 2,10
    Rendite (%) 5,02 5,08 5,32 5,51 6,06
    KGV 13,64 13,82 12,16 12,28 12,57
    KUV 4,34 4,56 3,58 2,89 2,57

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die DWS Group ist ein globaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 790 Mrd. Euro. Davon werden weit mehr als die Hälfte aktiv gemanaged. Die Anlageplattform der Gruppe deckt alle wichtigen Anlageklassen, Stile und Lösungen ab, einschließlich aktive und passive Strategien. Ihre Produkte und Lösungen umfassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Bargeld, Immobilien, Infrastrukturanlagen und Private Equity sowie eine Reihe von nachhaltigen Anlagen. Letztere verzeichnen aktuell ein deutlich überproportionales Wachstum. Zu den Kunden zählen große Institutionen, Regierungen, Unternehmen, Stiftungen sowie Millionen von Privatanlegern.

    Offizielle Webseite: https://www.dws.com

    Aktionärsverteilung