Elisa Corporation

Unternehmensprofil

ELISA bezeichnet sich als Finnlands Marktführer im Bereich Mobilzugänge und Breitbandanschlüsse. Die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens umfassen das Privatkunden- und das Firmenkundengeschäft. Mit dieser Ausrichtung bietet Elisa Services für Kommunikation und Entertainment sowie Werkzeuge zur Effizienzsteigerung von produktiven Prozessen. Wesentlichen Marken sind "Elisa" und "Saunalahti". Elisa bedient insgesamt 2,8 Millionen Verbraucher, Unternehmen und Behörden. Das Unternehmen hat sowohl in Finnland als auch in Estland eine starke Position als Netzwerk-Dienstleister. Die Zusammenarbeit mit Vodafone und Telenor ermöglicht die internationale Nutzung des Services des Unternehmens.

Offizielle Webseite: https://www.elisa.com