Elisa Corporation

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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Elisa Oyj

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WKN 615402
ISIN FI0009007884
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,31 2,27 2,27 2,20 2,19
    Nettogewinn (Mrd) 0,41 0,39 0,34 0,36 0,37
    Gewinn/Aktie 2,48 2,39 2,13 2,23 2,34
    Dividende/Aktie 2,54 2,47 2,36 2,35 2,25
    Rendite (%) 7,27 7,07 6,25 5,62 5,37
    KGV 13,84 14,41 17,72 18,74 17,89
    KUV 2,42 2,47 2,67 3,05 3,07

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    ELISA bezeichnet sich als Finnlands Marktführer im Bereich Mobilzugänge und Breitbandanschlüsse. Die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens umfassen das Privatkunden- und das Firmenkundengeschäft. Mit dieser Ausrichtung bietet Elisa Services für Kommunikation und Entertainment sowie Werkzeuge zur Effizienzsteigerung von produktiven Prozessen. Wesentlichen Marken sind "Elisa" und "Saunalahti". Elisa bedient insgesamt 2,8 Millionen Verbraucher, Unternehmen und Behörden. Das Unternehmen hat sowohl in Finnland als auch in Estland eine starke Position als Netzwerk-Dienstleister. Die Zusammenarbeit mit Vodafone und Telenor ermöglicht die internationale Nutzung des Services des Unternehmens.

    Offizielle Webseite: https://www.elisa.com

    Aktionärsverteilung