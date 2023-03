Aktuell schaukeln die Börse hin und her. Für manche Anleger mag das normal sein, andere empfinden dies als anstrengend. Um etwas Ruhe ins Depot zu bekommen, haben wir die 16 "sichersten" und schwankungsärmsten Aktien aus dem S&P 500 und aus dem Stoxx Europe 600 herausgesucht. Diese wirken nicht nur beruhigend, sondern steigen zumeist auch im Kurs. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Schwankungen gehören an der Börse dazu. Doch aktuell bringen die Kursbewegungen viel Unruhe ins Depot. Anleger, denen es zu wild wird, können gezielt mit einigen Aktien Ruhe hereinbringen. Denn alle Aktien schwanken unterschiedlich stark. Dennoch ergibt sich je nach Branche und Historie auch die Situation, dass gewisse Aktien regelmäßig nur wenig schwanken. Dazu gehören etwa folgende 16 Aktien aus dem Stoxx Europe 600:

Europäische Aktien mit geringer Volatilität

Stoxx Europe

Diese 15 Werte sind die aktuell schwankungsärmsten im Stoxx Europe 600. Dabei haben wir uns die 90-Tage-Volatilität angeschaut. Bloomberg definiert diesen Wert wie folgt: "Ein Risikomaßwert der Kursbewegungen eines Wertpapiers, berechnet aus der Standardabweichung der täglichen logarithmischen historischen Kursänderungen. Die 90-Tage-Kursvolatilität gleicht der annualisierten Standardabweichung der relativen Kursänderung der Schlusskurse der 90 jüngsten Handelstage, in Prozent angegeben."

Zugegeben, das hört sich noch etwas kompliziert an. Vereinfacht kann man sagen: In den vergangenen 90 Handelstagen schwankte etwa die Telekom-Aktie lediglich um 13,87 Prozent um einen Durchschnittswert herum. Je niedriger die Zahl, desto besser. Dabei fällt auf, dass der Wert bei EDF, wegen eines Übernahmeangebots so niedrig ist: Die Aktie bewegt sich einfach kaum. Dahingegen schwanken die Kurse von Iberdrola, Unilever, Henkel und Co mehr, doch im Gegensatz zu anderen Aktien fällt diese Volatilität gering aus. Und auch die Swisscom oder Danone und Beiersdorf können sich aktuell wegen einer Volatilität von rund nur 15 Prozent anbieten.

Doch das ist noch nicht alles. Denn auch diese 16 großen US-Aktien bieten "Sicherheit":

US-Aktien aus dem S&P 500 mit geringer Volatilität

US-Aktien

Dabei ist tatsächlich PepsiCo mit einer Volatilität von 14,5 Prozent die schwankungsärmste Aktie im S&P 500. Dahinter folgen der Pharma-Wert Johnson&Johnson und der nächste Brausehersteller mit Coca-Cola. Doch auch McDonalds mit einem Wert von 15,88 oder der Tabak-Konzern Altria mit einer 90-Tage-Volatilität von 17,89 Prozent gelten als verhältnismäßig sicher.

Spannend: Während in Europa vor allem Telekommunikationsunternehmen und Konsumgüter-Aktien schwankungsarm sind, so sind es in den USA die Lebenmittel-Konzerne, sowie Pharma und Tabak.

Diese insgesamt 32 Aktien können also durchaus etwas Ruhe ins Depot bringen. Zudem steigen die meisten dieser Papiere regelmäßig. Einzelne Rückschläge sind natürlich miteinzuberechnen.

Sie interessieren sich für "sichere" Aktien? Dann lesen Sie: Bis zu 133 Prozent Kurspotenzial bei DAX-Aktien: Sichere und lukrative deutsche Aktien

oder: KGV von unter 4,0 trotz Rallye: Diese US-Aktien weisen immer noch sehr niedrige Bewertungen auf!