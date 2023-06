Wer entspannt in den Sommer fahren und dennoch Geld verdienen will, für den haben wir etwas. Denn um etwas Ruhe ins Depot zu bekommen, haben wir die 16 "sichersten" und schwankungsärmsten Aktien aus dem S&P 500 und aus dem Stoxx Europe 600 herausgesucht. Diese wirken nicht nur beruhigend, sondern steigen zumeist auch im Kurs. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Momentan befinden sich die Börsen grundsätzlich wieder auf dem Weg nach oben, doch Unsicherheit und Schwankungen bleiben. Damit Anleger beruhigt in den Urlaub fahren können, können Sie Ihre Aktien verkaufen und damit zwar Sicherheit bekommen, aber auch gleichzeitig Rendite verlieren. Deswegen haben wir 32 schwankungsarme Aktien aus dem S&P 500 und dem Stoxx Europe 600 herausgesucht, mit denen Sie entspannt in den Urlaub fahren können. Denn alle Aktien schwanken unterschiedlich stark. Dennoch ergibt sich je nach Branche und Historie auch die Situation, dass gewisse Aktien regelmäßig nur wenig schwanken. Dazu gehören etwa folgende 16 Aktien aus dem Stoxx Europe 600:

Europäische Aktien mit geringer Volatilität

Dabei zeigt sich, dass zuletzt die Aktie von Elisa. Das finnische Mobilfunk-Unternehmen schwankte in den vergangenen 90 Tagen lediglich um 11,67 Prozent und weist damit die geringste Volatilität im Stoxx Europe 600 auf.

Dahinter folgt mit einer Vola von 12,36 das holländische Unternehmen Koninklijke KPN. Auch hierbei handelt es sich um ein Telekommunikationsunternehmen was Anlegern zeigt, welche Branche eine gewisse Sicherheit auch über den Sommer bieten kann. Denn mit Swisscom folgt auf Platz 4 direkt das nächste Unternehmen aus dem Sektor.

Doch auch Konsumgüter-Unternehmen wie der Nivea-Konzern Beiersdorf oder der Lebensmittelkonzern Unilever schafften es unter die schwankungsarmen Aktien. Zudem empfiehlt BÖRSE ONLINE die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursziel von 145 Euro zum Kauf. Einen Stopp setzen Anleger bei 106 Euro. Und die Aktie von Unilever können Sie bis 60 Euro kaufen.

US-Aktien aus dem S&P 500 mit geringer Volatilität

Bei den US-Aktien für einen sicheren Sommer finden Anleger viele Bekannte. So schwankte die Aktie von Coca Cola in den vergangenen 90 Tagen von allen 500 Werten im S&P 500 am wenigsten. Lediglich eine Vola von 11,37 Prozent steht zubuche. Dahinter folgen mit McDonalds, PepsiCo und Walmart weitere Bekannte. Allen gleich ist eine sehr niedrige Schwankungsbreite.

So empfiehlt die BÖRSE ONLINE Redaktion die Coca-Cola-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 65 Euro. Auch bei McDonalds sehen wir noch bis 320 Euro Potenzial, wobei Anleger bei 220 Euro einen Stopp setzen sollten. Bei PepsiCo kann es unserer Meinung nach noch bis 200 Euro raufgehen mit einem Stoppkurs bei 145 Euro. Und bei Walmart empfiehlt sich ein Kauf bis 165 Euro.

Und wer auf weitere sichere Aktien für den Sommer und einen entspannten Urlaub setzen möchte, der schaut sich unseren BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index an.

