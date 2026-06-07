Unternehmensprofil

Die ElringKlinger AG ist Entwicklungspartner und Zulieferer der internationalen Automobilindustrie. Das Segment Erstausrüstung ist in fünf Bereiche unterteilt. Metal Sealing Systems & Drivetrain Components umfasst Dichtungen für Fahrzeuge, Getriebesteuerplatten und Blechumformteile. Die Sparte Leichtbau/Elastomertechnik beinhaltet Komponenten aus thermoplastischen Kunststoffen für Antriebsstrang, Karosserie und Unterboden. Der Bereich Abschirmtechnik entwickelt und produziert thermische, akustische und aerodynamische Abschirmsysteme. Das junge Geschäftsfeld E-Mobility ist sowohl mit der Batterie- als auch der Brennstoffzellentechnologie befasst und dort bereits heute für die Serienproduktion aufgestellt. Der Bereich Abgasnachbehandlung beschränkt sich im Wesentlichen auf die Produktion von Bauteilen im Sinne einer Auftragsfertigung. Weitere Segmente betreffen Ersatzteile und die Kunststofftechnik, die auch den Maschinenbau sowie die Medizin-, Chemie- und Energieindustrie adressiert.

Offizielle Webseite: https://www.elringklinger.de