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Enapter AG

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WKN A255G0
ISIN DE000A255G02
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 55,63 35,90 28,17 29,34 39,80
    Nettogewinn (Mio) -4,39 -11,60 -32,16 -20,74 -7,16
    Gewinn/Aktie -0,12 -0,36 -1,08 -0,75 -0,26
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 0,59 0,87 1,78 3,84 5,74

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Enapter AG ist Obergesellschaft der Enapter GmbH, die sich als Technologieführerin in der innovativen Anion Exchange Membrane (AEM)-Elektrolyse zur Herstellung von Wasserstoff bezeichnet. Mit dieser Technologie können effiziente, kostengünstige und standardisierte Elektrolyseure und modulare Stacks gebaut werden. Eine hochmoderne Energy Management System-Software sorgt für einfache Bedienung, Steuerung & Überwachung und hohe Kompatibilität. Das Unternehmen plant den Aufbau einer Massenproduktion. Hervorgegangen ist die Enapter AG im Oktober 2020 aus der S&O Beteiligungen AG. Parallel zur Umfirmierung hatten die Aktionäre eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der Enapter GmbH um 20,0 Mio. Euro beschlossen.

    Offizielle Webseite: https://enapterag.de/

    Aktionärsverteilung