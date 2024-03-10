Enapter AG
Aktuelle Nachrichten zu Enapter AG
dpa-AFX News zu Enapter AG
EQS-Adhoc: Enapter AG: Vereinbarung mit Patrimonium zur Ablösung von Anleiheverbindlichkeiten in Höhe von rund EUR 26 Mio.; Neuausrichtung auf ein asset-light-Geschäftsmodell; geplante Kapitalmaßnahme (deutsch)
EQS-News: Enapter AG präsentiert neue Stack-Generation "Stack 250" für Wasserstoffproduktion im Multi-Megawatt-Bereich (deutsch)
EQS-News: Enapter AG erweitert globales Core-Partner-Netzwerk um US-amerikanisches Unternehmen Total Hydrogen Solutions (deutsch)
EQS-News: DRIFT Energy wählt Enapters AEM-Elektrolyseure für seine energieerntenden Segelschiffe (deutsch)
EQS-News: Enapter AG: Armin Steiner scheidet aus dem Aufsichtsrat aus - Ragnar Kruse zum Vorsitzenden gewählt (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|55,63
|35,90
|28,17
|29,34
|39,80
|Nettogewinn (Mio)
|-4,39
|-11,60
|-32,16
|-20,74
|-7,16
|Gewinn/Aktie
|-0,12
|-0,36
|-1,08
|-0,75
|-0,26
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|-
|-
|-
|-
|-
|KUV
|0,59
|0,87
|1,78
|3,84
|5,74
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Enapter AG ist Obergesellschaft der Enapter GmbH, die sich als Technologieführerin in der innovativen Anion Exchange Membrane (AEM)-Elektrolyse zur Herstellung von Wasserstoff bezeichnet. Mit dieser Technologie können effiziente, kostengünstige und standardisierte Elektrolyseure und modulare Stacks gebaut werden. Eine hochmoderne Energy Management System-Software sorgt für einfache Bedienung, Steuerung & Überwachung und hohe Kompatibilität. Das Unternehmen plant den Aufbau einer Massenproduktion. Hervorgegangen ist die Enapter AG im Oktober 2020 aus der S&O Beteiligungen AG. Parallel zur Umfirmierung hatten die Aktionäre eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der Enapter GmbH um 20,0 Mio. Euro beschlossen.
Offizielle Webseite: https://enapterag.de/