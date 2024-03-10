Unternehmensprofil

Die Enapter AG ist Obergesellschaft der Enapter GmbH, die sich als Technologieführerin in der innovativen Anion Exchange Membrane (AEM)-Elektrolyse zur Herstellung von Wasserstoff bezeichnet. Mit dieser Technologie können effiziente, kostengünstige und standardisierte Elektrolyseure und modulare Stacks gebaut werden. Eine hochmoderne Energy Management System-Software sorgt für einfache Bedienung, Steuerung & Überwachung und hohe Kompatibilität. Das Unternehmen plant den Aufbau einer Massenproduktion. Hervorgegangen ist die Enapter AG im Oktober 2020 aus der S&O Beteiligungen AG. Parallel zur Umfirmierung hatten die Aktionäre eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der Enapter GmbH um 20,0 Mio. Euro beschlossen.

Offizielle Webseite: https://enapterag.de/