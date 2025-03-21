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Franklin Templeton Investments

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WKN 870315
ISIN US3546131018
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 9,58 9,35 8,77 8,48 7,85
    Nettogewinn (Mrd) 1,60 1,48 0,55 0,61 1,10
    Gewinn/Aktie 2,92 1,90 0,91 0,85 1,72
    Dividende/Aktie 1,36 1,32 1,28 1,24 1,20
    Rendite (%) 3,98 3,88 5,53 6,15 4,88
    KGV 10,93 12,02 25,42 23,71 14,29
    KUV 1,82 1,90 1,37 1,24 1,55

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Franklin Resources, Inc. ist eine Holdinggesellschaft, die zusammen mit ihren verschiedenen Tochtergesellschaften als Franklin Templeton Investments arbeitet. Die Gruppe ist eine globale Investment-Management-Organisation, die sich dem Ziel der Bereitstellung von starker Anlageperformance für ihre Kunden verpflichtet hat, indem sie auf die Erfahrung und Perspektive von insgesamt über 65 Jahren im Investmentmanagement zurückgreifen kann. Das Unternehmen glaubt an den Wert des aktiven Anlagemanagements. Es bietet Investitionsmöglichkeiten unter den Marken Franklin Templeton, Mutual Series, Bissett, Fiduciary Trust, Darby, Balanced Equity Management und K2.

    Offizielle Webseite: https://www.franklinresources.com

    Aktionärsverteilung